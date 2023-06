Whitepaper ABB: direct energie besparen in je gebouw

De urgentie van energiebesparing is overduidelijk: energiekosten zijn flink gestegen, sinds januari moeten kantoren minimaal energielabel C hebben en vanaf 2026 is energie-monitoring in bepaalde situaties verplicht. Ben jij al voorbereid op deze nieuwe realiteit en onderneem je al actie? Als je twijfelt, dan lees je in een gratis whitepaper van ABB onder andere hoe je inzicht krijgt in het energieverbruik per afdeling in een gebouw, het energiegebruik optimaliseert en hoe je de hoeveelheid energie monitort die iedere verbruiker afneemt in een verzamelgebouw.

Allereerst illustreert de whitepaper de grote diversiteit aan redenen om energie te besparen: naast de enorme stijging van energiekosten hebben we te maken met netcongestie waardoor grote aansluitingen niet meer mogelijk zijn. Maar ook de verplichting voor periodieke energie-audits (EED) voor grootbedrijven, de verplichting vanaf 2026 voor energie-monitoring en de beweging naar label C voor kantoorgebouwen.

Het begint bij inzicht

Zoals we ook in het artikel ‘Quick wins verduurzaming dankzij energiemonitoring en management’ ontdekten begint energie besparen met inzicht. Inzicht verkrijgen in waar de grootste energieslurpers in een gebouw zitten, zoals verwarming, verlichting en apparatuur voor automatiseringsdoeleinden. Meetoplossingen helpen om dit speelveld in kaart te brengen. Je verbindt apparaten zoals pv-installaties en ev-laadoplossingen en energieopslag met de cloud en krijgt daardoor meer data en kennis. Daarmee optimaliseer je het energiegebruik, bijvoorbeeld met peak shaving en load balancing, samen met energiebesparende oplossingen zoals bewegingsmelders of slimme led-noodverlichting).

Energiebesparing in de praktijk

Maar hoe zien die maatregelen er nu in de praktijk uit? In de whitepaper krijg je een aantal voorbeelden van hoe energiemonitoring en -besparing er nu in de praktijk uitzien. Bijvoorbeeld in een retailgebouw met twee winkels, die energiekosten altijd 50/50 verdeeld hebben. Nu wordt besloten om de energiekosten te baseren op de werkelijk verbruikte hoeveelheid. Een oplossing is een afzonderlijke ABB kWh-meter voor beide winkels, gekoppeld aan een ABB DINgate Multimeter, die de data van de energiemeters naar een cloud-omgeving stuurt.

Een tweede voorbeeld betreft een kantoorpand. Op de verhuurde verdiepingen moet het gebruikte vermogen gemonitord worden om inzicht te krijgen in sluipverbruik, verdiepingen mogelijk exclusief energieverbruik te verhuren en laadoplossingen te realiseren voor EV. De oplossing die hier naar voren komt is het installeren van een energiemanagementsysteem als schaalbare oplossing voor het beheren en optimaliseren van het energieverbruik.

Wat levert het op?

Ook geeft de whitepaper inzicht in verschillende andere klantvragen en geeft de geschatte besparingen aan nadat een oplossing wordt toegepast. Zo zijn in het eerste en het tweede voorbeeld rondom retail- en kantoorgebouw energiebesparingen van 15 tot 20% een mogelijkheid. Verdere voorbeelden laten bijvoorbeeld zien dat met gebouwautomatiseringsoplossingen en energieoptimalisatie verdergaande besparingen mogelijk zijn. Tot slot toont de whitepaper welke maatregelen eenvoudig zijn mee te nemen in het reguliere onderhoud, tijdens de verschillende levensfasen van een gebouw.

Direct aan de slag

Het kennisdocument ‘Hoe kunt u direct energie besparen in uw gebouw’ download je gratis op de website van ABB. Hier vind je ook de mogelijkheden om je in te schrijven voor een gratis webinar om concreet energie te besparen in je gebouw. Kortom: genoeg mogelijkheden om aan de slag te gaan met energiebesparing, dus wacht niet af.