'Kantoren met energielabel G dalen fors in prijs'

Heb je een kantoor met een laag energielabel? Dan is er werk aan de winkel, want er is een forse prijsdaling zichtbaar voor vastgoed dat niet goed presteert op dit vlak. Universiteit Maastricht voerde onderzoek uit waaruit blijkt dat kantoorgebouwen met een energielabel G tot wel 40% in prijs zijn gedaald ten opzichte van kantoren die wél voldoen aan de plicht.

Sinds januari 2023 is er sprake van een minimaal energielabel C voor kantoren, anders mogen ze officieel niet meer worden gebruikt. Om de effecten van de maatregel te bekijken en achter de prijsdaling te komen deed Universiteit het onderzoek in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Dutch Green Building Council (DGBC) en de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM).

Versnelling zichtbaar

Uit het onderzoek blijkt verder dat nog altijd 30% van de kantoren helemaal geen energielabel heeft, maar dat er wel een versnelling zichtbaar is. Van kantoren die worden verduurzaamd, maakt 75% direct de stap naar energielabel A, gemeten in vierkante meters. Heb jij een kantoor dat nog geen energielabel heeft en vraag je je af hoe je in een aantal stappen naar een label C (of beter) kunt komen? Op de website van RVO.nl lees je meer over de wetten en regels.