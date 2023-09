Lijst met energiezuinige investeringen uitgebreid

De lijst voor fiscaal voordeel voor energiezuinige investeringen van bedrijven (EIA) is tussentijds uitgebreid. Vanaf vandaag (5 september) kan de EIA voor drie aanvullingen worden ingediend.

Mocht je als bedrijf geïnvesteerd hebben in de betreffende technieken tussen 1 januari 2023 en 5 september 2023, dan kun je deze melden tot maximaal drie maanden na 5 september 2023. De uitbreiding van de lijst geldt namelijk met terugwerkende kracht.