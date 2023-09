<span>Scale-up wil 1 miljoen warmtepompen installeren tot en met 2030</span>

Quatt uit Amsterdam installeerde de drieduizendste warmtepomp en wil tot en met 2030 één miljoen warmtepompen realiseren. We horen van CEO Marijn Flipse hoe het bedrijf toewerkt naar deze missie en hoe de reis naar all-electric eruitziet.

Op dit moment installeert Quatt ongeveer 150 hybride warmtepompen per week. “De groei is maandelijks 20 tot 30% en we hebben nu meer dan 130 medewerkers in dienst, die zich richten op de kwaliteit van het product en het installatieproces.”

Geen utopie

De missie om één miljoen warmtepompen in 2030 te realiseren is volgens Flipse geen utopie, doordat het product verbeteringen krijgt en de installatie eenvoudiger wordt. “We verwachten minder dan 2.000 monteurs nodig te hebben om die 1 miljoen geïnstalleerde warmtepompen te bereiken. Veel, maar niet onhaalbaar.”

Om personeel aan te trekken en te behouden noemt Flipse enkele concrete punten: “We bieden goede voorwaarden en zorgen voor interessant, belangrijk en leuk werk. Daarnaast verlagen we kennisvereisten, zodat het product eenvoudig te installeren is.” En Flipse illustreert dat de aanpak werkt: “We zijn het enige aanspreekpunt voor klanten en de efficiënte werkwijze zorgt ervoor dat we geen wachtlijsten hebben.”

Reis naar all-electric

Hoe ziet dan de reis naar all-electric eruit, waarin we alleen nog gebruikmaken van duurzaam opgewekte energie en geen fossiele brandstoffen meer inzetten? Flipse licht de route toe: “We moeten nú beginnen met het verminderen van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen, om klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. Hybride geeft de meeste besparing van CO 2 per geïnvesteerde euro, maar het is niet goed om hardware weg te gooien als we enkele jaren later overgaan op all-electric.”

Data verzamelen

Om dat te voorkomen werd Quatt Hybrid ontwikkeld als all-electric ready, gaat Flipse verder: “Het product is krachtig genoeg en heeft de juiste aansturing om een all-electric uitbreiding te ondersteunen. Als de hybride unit draait, verzamelen we data over de hoeveelheid extra warmte die nodig is voor een situatie waarin we alleen nog maar gebruikmaken van elektriciteit. Hierdoor weten we exact wat er nodig is en is er geen risico dat het systeem niet toereikend is tijdens de écht koude dagen.”

