Fabriek zorgt voor betaalbare nieuwbouwwoningen

Het huidige probleem in de woningmarkt zag Van Wijnen in 2016 aankomen. Daarom besloot het met het woonproduct ‘Fijn Wonen’ op een andere manier woningen aan te bieden. Uit de eerste fabriek heeft Van Wijnen zo’n 1.600 ‘Fijn Wonen’-woningen én de eerste projecten met betaalbare woningen uit de nieuwe woningfabriek geleverd. Volgens Menso Oosting is er meer nodig om de woningcrisis op te lossen.

2.000 per jaar. Zo veel woningen gaat ‘De Woningfabriek’ naar verwachting in 2025 produceren, dit is de helft van de maximale capaciteit van deze fabriek. Volgens Menso Oosting, directeur van Fijn Wonen, is de woningfabriek een van de manieren om nieuwbouwwoningen weer betaalbaar te krijgen. “Zo’n zeven jaar geleden vroegen we ons af hoe we in de toekomst konden blijven zorgen voor nieuwbouwwoningen van 200.000 euro of 250.000 euro. We vreesden destijds al dat onze toenmalige traditionele manier van werken op het gebied van betaalbaarheid niet lang meer houdbaar zou zijn.” Als extra probleem is de laatste jaren daar het tekort aan goede medewerkers bij gekomen.

Deze twee problemen moet ‘De Woningfabriek’ oplossen, vertelt Oosting. “Ons doel met deze fabriek is dat we snel een betaalbare en kwalitatieve woning kunnen leveren. Dit houdt een prijs in vanaf 150.000 euro, zonder de kosten van de grond. Afhankelijk van de locatie kan dit neerkomen op een woning vanaf zo’n 175.000 euro vrij op naam.”

De voornaamste sleutel hierin is volgens hem dat Fijn Wonen het projectmatige bouwen heeft losgelaten. “Voorheen kochten we de diverse technieken, zoals de installatietechniek, via tussenpersonen per project in. Door de projectmatige manier van werken en het inkopen via tussenpersonen los te laten, hebben we de bouw van woningen goedkoper gemaakt. Daarnaast vinden veel van de bouwwerkzaamheden in de fabriek gerobotiseerd plaats. Dit is niet alleen een oplossing voor het huidige personeelstekort, maar hiermee zorgen we er ook voor dat de machines de zwaarste bouwwerkzaamheden uitvoeren.”

Eerste projecten

De eerste stap naar de woningfabriek was het uitvoeren van een uitgebreid marktonderzoek. Uit dit onderzoek bleek dat er vooral behoefte was aan compactere woningen en appartementen. “We maken vooral woningen voor één- en tweepersonen en voor gezinnen. Dat zijn éénlaagswoningen met twee slaapkamers en tweelaagswoningen met drie slaapkamers en galerijgebouwen en woontorens tot veertien lagen hoog”, geeft Oosting aan. “Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat deze fabriek allerlei soorten woningen kan bouwen. Nederland bestaat namelijk uit gevarieerde wijken en buurten. Met ons aanbod willen we daar graag bij aansluiten.”

Sinds begin dit jaar is ‘De Woningfabriek’ in bedrijf en medio juni heeft de fabriek voor de eerste woningen gezorgd. Het gaat om 46 grondgebonden woningen, die komen in Eindhoven. “Voor die gemeente bouwen we in het noorden van Eindhoven in totaal 101 betaalbare woningen, waarvan ook 55 appartementen, die we over dertig jaar op een andere locatie kunnen plaatsen”, vertelt hij. “Deze woningen beschikken over een materiaalpaspoort en zijn gemaakt van CO 2 -arm beton. Daarnaast zijn ze all-electric en voldoen ze aan de BENG-norm.”

Fijn Wonen gaat deze woningen vooralsnog zelf verhuren. “Door de woningen zelf te verhuren en voor service en onderhoud te zorgen, kunnen we continu in de gaten houden hoe we de kwaliteit van de woningen kunnen verbeteren”, legt Oosting uit. “Om dezelfde reden willen we ook bij de komende twee projecten onze woningen zelf verhuren.”

Nieuwbouw stimuleren

Een van de ontwikkelaars van dit project, dat Buurtschap Te Veld heet, is gemeente Eindhoven. Ook andere gemeenten kunnen volgens Oosting meer doen om de komst van nieuwbouwprojecten te stimuleren. “Als er bezwaar wordt gemaakt tegen een nieuwbouwproject, dan nemen gemeenten hier best veel tijd voor. Ook als het bezwaar ongegrond is. Daarnaast merken we dat gemeenten kampen met een gebrek aan ambtenaren. Dit vertraagt ook de komst van nieuwbouwprojecten.” Op dit laatste punt heeft Van Wijnen iets bedacht, vertelt hij. “We hebben onze ‘Snel Thuis’-aanpak ontwikkeld om gemeenten en woningcorporaties te helpen, onder meer met het verlenen van juridisch advies, de planontwikkeling en de communicatie naar de bewoners.”

Tekst: Tim van Dorsten, Beeld: Fijn Wonen