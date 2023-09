Zo maak je impact met Energie Bespaar Game voor Gebouwen

Impact verminderen op het klimaat en geld besparen: slechts twee van de voordelen van energie besparen binnen je organisatie. Dan komt de vraag: hoe kan ik op korte termijn starten met energiebesparing en waar moet ik beginnen? De Energie Bespaar Game voor Gebouwen laat je leren door te doen, door direct nieuwe kennis toe te passen op jouw situatie en je uitdagingen.

Alle begin is moeilijk, maar de opgave wordt kleiner als je je eerst richt op het inzichtelijk maken van de status quo. Waar sta je? Door te weten waar pieken en sluipverbruik zitten, krijg je een goed beeld van waar je het beste kunt beginnen. Dit kun je het beste samen aanpakken, met collega’s, verantwoordelijken in het gebouw of mede-ondernemers die hetzelfde enthousiasme hebben voor verduurzaming.

Leren door te doen

Door ‘Gamified leren’ ga je leren door te doen. Nieuwe kennis pas je direct toe op jouw situatie en de uitdagingen waar je organisatie voor staat. De competitie met andere teams zorgt ervoor dat je het beste in je naar voren wilt halen en als winnaar uit de strijd wilt komen. Samen met de facilitair medewerker, gebouweigenaar, technisch beheerder, huisvestingsmanager of met je collega’s duik je in de ‘hoe’ en ‘wat’ van energiebesparing.

Quick wins

Je huidige energiegebruik heb je in kaart en je ambities heb je geuit. Wat is dan de volgende stap? Vervolgens leer je over de wet- en regelgeving waar je aan moet voldoen en waar je quick wins verstopt zitten. Je maakt het plan naar de toekomst concreet en krijgt handvaten om aan de slag te gaan.

De volgende run

De Energie Bespaar Game voor Gebouwen werkt met ‘runs’ en de volgende begint op 9 oktober 2023, met een duur van 6 weken. Iedere week komt er een nieuwe challenge online, waarin je een ander thema behandelt. Deze challenges voltooi je op eigen tempo, wanneer het jou het beste uitkomt. Meer informatie en aanmeldingsmogelijkheden (voor 2 oktober 2023) vind je hier.