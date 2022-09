Ruim 6000 woningen erbij in Twente

Zestien woningcorporaties verenigd in WoON Twente werken samen met het Rijk aan een programma om tot 2028 in deze regio 6000 nieuwe huizen te gaan bouwen. Naast aandacht voor diverse doelgroepen, staan ook duurzaamheidsdoelen bovenaan de agenda.

De Nationale Prestatieafspraken, die de corporaties dit jaar sloten met minister Hugo de Jonge, geven extra bewegingsruimte voor investeringen in nieuwbouw en duurzaamheid. De woningcorporaties in Twente willen op basis daarvan tot 2028 elk jaar 1200 huizen bouwen. Binnen het totaal van 6000 woningen zijn ook 500 flexwoningen voorzien.

De corporaties gaan verder duizenden huizen verduurzamen. Ruim 1500 woningen met de energielabels E, F, en G worden voor 2028 ook aangepakt. Andere bestaande woningen in buurten en wijken krijgen eveneens een duurzame impuls.

Met deze plannen is per jaar een investering van € 235 miljoen euro gemoeid en in totaal ruim € 1,1 miljard. De corporaties kunnen dat betalen, omdat vanaf 2023 de omstreden Verhuurderheffing wordt afgeschaft.

Verschillende doelgroepen

Door de wooncrisis zijn veel mensen in Nederland op zoek naar een woning. Ook de Twentse corporaties merken dit door het groeiende aantal reacties voor huurwoningen die vrijkomen. Ook blijkt het voor woningzoekenden steeds vaker moeilijk te zijn om een passend huurhuis te vinden.

Een voorbeeld daarvan zijn studenten en jongeren, die niet jaren op een kamer of andere woonplek kunnen wachten. Corporaties willen zich inzetten om voor huidige én nieuwe bewoners goede en betaalbare woningen te blijven bieden. En bouwen daarom tot 2028 de broodnodige extra (flex)woningen.

Stijgende energielasten

Naast de grote behoefte aan nieuwbouw is er ook sprake van een enorme verduurzamingsopgave van bestaande woningen. In 2050 moeten alle huizen CO 2 -neutraal zijn. De corporaties in Twente investeren de komende jaren in het versneld aanbrengen van toekomstbestendige isolatie. In aanvulling daarop worden zo’n 3000 woningen voorzien van duurzame installaties en krijgen ruim 10.000 woningen zonnepanelen. Hierin investeren de corporaties ruim 80 miljoen extra. Dat dringt niet alleen de CO 2 -uitstoot terug, maar draagt ook bij aan besparingen op de energielasten voor huurders en aan werkgelegenheid in de regio.

Wilma van Ingen (voorzitter WoON Twente) en Harro Eppinga (vanuit WoON Twente betrokken bij het thema Regionale Woningmarkt) zijn enthousiast: “Als Twentse woningcorporaties willen we ons inzetten en investeren om woon-, klimaat- en energiecrises mede te bestrijden. Iedereen wil prettig en betaalbaar kunnen wonen. We zijn blij met de goede samenwerking met de gemeenten en Provincie. Die is cruciaal voor de uitvoering van ons aanbod. We geloven in de kansen en samenwerking in deze regio. We zetten ons graag in voor de mensen die in Twente (willen) wonen.”

Veel partners

De woningcorporaties werken nauw samen met veel partners om met alle betrokken partijen de voorwaarden voor de uitvoering in te vullen. Belangrijk daarbij zijn reële grondprijzen, goede afspraken over locaties, voldoende capaciteit bij het doorlopen van vergunningprocedures en goede afspraken met marktpartijen. Ook is er voldoende netcapaciteit nodig in verband met een snelle groei van het aantal zonnepanelen. Als laatste vragen corporaties aandacht voor intensieve regionale samenwerking: elke woning moet immers raak zijn.

Stijgende bouwprijzen, de stikstofcrisis en de stagnerende beschikbaarheid van bouwmaterialen zouden nog roet in het eten kunnen gooien. Dat geldt ook voor ingewikkelde bestemmingsplanprocedures of bezwaren van belanghebbenden. Door een goede samenwerking met gemeenten, de Provincie Overijssel, bewoners én bouwers, met daarbij een realistische planning, vertrouwen de zestien corporaties erop dat de plannen gerealiseerd gaan worden.

Bron: persbericht

Foto boven: Blokje Opnieuw (Hengelo)

Foto onder: Ontwerp van studio's en flexwoningen in Hengelo