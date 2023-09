Neem de volgende stap in je verduurzamingsaanpak

Tijd om je kennis op te vijzelen over de energietransitie én de volgende stap te zetten in je verduurzamingsaanpak: de opleiding Basiscertificaat Energietransitie Gebouwde Omgeving gaat weer van start. Na eerdere succesvolle edities staat de volgende editie op de rol voor 31 oktober tot en met 28 november 2023.

Vanaf dat moment gaan modules van start die je verdieping geven op je eigen vakgebied en je laten kennismaken met andere disciplines. De kracht van de opleiding schuilt in het verbreden van je kennis en het leren van andere bloedgroepen: welke belangen hebben zij, hoe pakken zij de energietransitie aan en hoe werken zij samen met projectpartners?

In zes dagdelen komen alle relevante onderwerpen aan bod, van procesaanpak tot techniek. Een multidisciplinaire groep leert van elkaar, onder leiding van een ervaren adviseur die dagelijks in de praktijk aan de slag is met het onderwerp.

De opleiding Basiscertificaat Energietransitie Gebouwde Omgeving: een multidisciplinaire groep leert van elkaar, onder leiding van een ervaren adviseur.

Krachtige modules

In zes verschillende modules leer je over hoe je verduurzaming aanpakt en over de energietransitie. Hierdoor pas je lessen uit de praktijk direct toe: niet alleen vanuit je eigen vakkennis, maar met inzicht in de randvoorwaarden, faal- en succesfactoren van je samenwerkingspartners.

Diversiteit aan onderwerpen

De zes modules variëren van een introductie van de energietransitie gebouwde omgeving, netwerken en warmtenetten tot het omgaan met weerstand en gedragsverandering intern en extern. Vanzelfsprekend komt ook de praktische toepassing van alle opgedane kennis uitgebreid naar voren in een module.

