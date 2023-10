Zo krijg je een bredere kijk op de energietransitie

Zet jij de volgende stap in de energietransitie en je verduurzamingsaanpak? Ontmoet gelijkgezinden en een variatie aan projectpartners tijdens de opleiding Basiscertificaat Energietransitie Gebouwde Omgeving, vanaf 31 oktober tot en met november 2023.

Benieuwd naar hoe deelnemers de opleiding ervoeren en wat ze eruit haalden? Projectleider energietransitie Richie Goossens trapt af: “BEGO gaf me veel inzicht in de energietransitie. Ik leerde veel over optimale isolatie en de inzet van warmtebronnen.” Bij dit positieve sentiment sluit subsidiebeoordelaar Marjon van der Linden zich aan: “Het waren leerzame dagen over de energietransitie, een aanrader!”

Kennismaken met andere disciplines

De modules geven verdieping op eigen vakgebied, maar laten deelnemers ook kennismaken met andere disciplines. De discussies die loskomen zorgen ervoor dat je een bredere kijk krijgt op de energietransitie. Dat beaamt ook projectleider wijkgerichte aanpak Jochem Uithoven: “We hebben veel geleerd, gediscussieerd en nieuwe inzichten opgedaan.”

Inschrijven

Op deze pagina lees je meer informatie over de opleiding, ontdek je de inschrijfmogelijkheid en lees je wat eerdere deelnemers van de opleiding vinden.