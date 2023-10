Netcongestie: ‘Geef maatregelen achter de meter meer aandacht’

Een aantal maatregelen werden aangekondigd door het demissionaire kabinet voor de overbelasting van het stroomnetwerk: in piekuren minder stroom afnemen of op momenten dat er veel vraag naar stroom is machines minder hard te laten draaien. Duurzaam Gebouwd vraagt Peter Grispen van SPIE Nederland om zijn reactie: welke oplossingen zijn volgens hem kansrijk om deze actuele opgave in te vullen? Ook Doekle Terpstra van Techniek Nederland doet een duit in het zakje.

Eerder gaf Techniek Nederland al aan uit dat het uitbreiden, verzwaren en slimmer maken van het elektriciteitsnet de basis blijft voor een succesvolle aanpak van netcongestie. “Het tempo moet omhoog, maar richt de pijlen niet alleen daarop”, adviseert Doekle Terpstra. “We moeten alle mogelijkheden benutten om meer ruimte op het elektriciteitsnet te creëren.” Volgens Techniek Nederland is het belangrijk dat maatregelen ‘achter de meter’ meer aandacht krijgen: energiehubs, slimme aanstuurbare apparatuur en energiemanagementsystemen, om maar wat te noemen.

Realistisch alternatief?

Zijn dergelijke maatregelen op dit moment al een realistisch alternatief of is dit louter een toekomstblik? Grispen oordeelt dat er nu al heel veel mogelijk is en dat er vooral kansen zijn: “Bedrijven met een verduurzamingswens lopen tegen lange wachttijden aan voor uitbreidingen vanwege de grenzen van het energienet. Toch zijn er verschillende oplossingen mogelijk. Denk aan een energiemanagementsysteem, een quick win die niet alleen voor energiebesparing zorgt, maar je ook helpt bij prioriteit geven aan energie. Het systeem ondersteunt om binnen de energiekaders van je bedrijf bijvoorbeeld apparaten slim in- en uit te schakelen.”

Maatschappelijk voordeel

Dit is te koppelen met energieopslag, eveneens een oplossing die marktrijp is. Grispen vervolgt: “Een batterij slaat duurzame energie op zodat je die op een later moment kunt inzetten. Die energie hoef je niet meer terug naar het net te leveren. Er zijn verschillende manieren om de opslag te regelen, zoals warmteopslag in een zoutbatterij of in waterstof.” Het betreft hier wel een investering met een lange terugverdientijd, waar Grispen op reageert: “We moeten het maatschappelijke voordeel hiervan beter inzien. Door ruimte te creëren op het net dankzij voorgenoemde oplossingen is een beloning of subsidie relevanter dan ooit. En je vult er versneld klimaatdoelstellingen mee in.“

Beter belonen

Techniek Nederland sluit zich aan bij de gedachte dat energieopslag beter beloond moet worden. Zo oordeelt ze dat de overheid meer moet doen om thuis- en buurtbatterijen te stimuleren en innovatie te ondersteunen. Daarnaast moet het wettelijk mogelijk worden om duurzaam opgewekte energie aan buren te leveren of aan bedrijven in de omgeving. Terpstra voegt toe dat de leden van Techniek Nederland graag in actie komen. “Zij weten als geen ander hoe het energieverbruik in woningen en gebouwen kan worden geoptimaliseerd.”