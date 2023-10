Warmtenet in Wageningen krijgt vorm

In 2025 krijgen huurders van de Woningstichting in de Benedenbuurt te Wageningen een aansluiting op een warmtenet. De warmte wordt opgewekt bij een voormalige korfballocatie, waar een warmtepomp warmte uit de omgevingslucht haalt. Een leidingstelsel transporteert water van 60 graden Celsius in de zomer en 70 graden Celsius in de winter naar de woningen.

Het warmtenet van iedereen, zo meldt de Woningstichting warmtebedrijf WOW. De bewonerscoöperatie WOW, de gemeente en warmteleverancier Kelvin zijn samen eigenaar van het warmtenet. Alle bewoners die klant worden, worden lid van de coöperatie. “Het bijzondere is dat bewoners het initiatief hebben genomen voor de samenwerking”, illustreert directeur Annelies Barnard van de Woningstichting. “Vorig jaar konden we een mooi aanbod voor onze huurders neerleggen en 83% tekende voor akkoord.”

Rendabel warmtenet

Die toezegging is belangrijk voor het slagen van het warmtenet. Daarover vertelt voorzitter Joris Fortuin van coöperatie WOW: “We wisten al dat meer dan 80% van de bewoners met een koopwoning klant wordt bij WOW en van de interesse van een grote groep huurders. Met de huurders definitief erbij zijn er voldoende deelnemers voor een rendabel warmtenet, dus we kunnen de financiering nu rondmaken.”

Doorzettingsvermogen

Het warmtenet werd in 2018 geselecteerd als een van de 27 Nederlandse ‘Proeftuinen Aardgasvrije Wijken’ (PAW). “We zijn vijf jaar verder en hebben ongelofelijk veel stappen gezet”, laat wethouder Marije Eleveld weten. “Zonder mensen die initiatief nemen en enorm doorzettingsvermogen komt dit niet tot stand.” De procedure voor de aanvraag van de omgevingsvergunning loopt op dit moment, evenals de aanbesteding van de graafwerkzaamheden. En installateur Veolia gaat bij bewoners langs om de woningen op het centrale leidingnet aan te sluiten.