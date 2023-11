<span>Duurzaamheidsdoelstellingen en woningmarktopgaven gaan hand in hand </span>

De stimulans van 200 miljoen euro voor biobased bouwen vanuit de Nationale Aanpak Biobased Bouwen moet tot versnelling leiden. Duurzaamheidsdoelstellingen en de opgaven voor de woningmarkt moeten hand in hand gaan. Dat vindt Georgette Lageman-Ledegang van BLG Wonen een goede zaak: “Dan lopen bouwprojecten geen vertraging op.”

CO 2 opslaan

Van deze vertraging is onder andere sprake vanwege stikstofbeperkingen, evenals een krapte op de woningmarkt. “Er is dit jaar al een tekort aan 390.000 woningen en dat aantal loopt de komende jaren op. Met biobased bouwen sla je twee vliegen in één klap, want de uitstoot van schadelijke broeikasgassen is met deze bouwwijze veel lager. Sterker nog, in deze woningen zit zelfs CO 2 opgeslagen.”

Betaalbare woningen

Dankzij subsidies en financiering ontstaan er financiële schaalvoordelen. Volgens Lageman-Ledegang is dat broodnodig: “Bouwprojecten komen nu vaak stil te liggen omdat de kosten van bouwmaterialen zijn gestegen. Bovendien kunnen door het schaalvoordeel ook betaalbare woningen worden gebouwd. Het resultaat is een woningmarkt die voor meer mensen toegankelijk is.”