Bouwers: makelaars van grondstoffen?

Bouwers spelen een cruciale rol in de materiaaltransitie en het verantwoord gebruik van grondstoffen. Maar kan een bouwer ook fungeren als leverancier én makelaar ervan? Die vraag verkent het symposium Innovatief Isoleren, opgezet door TKI Urban Energy en Duurzaam Gebouwd. Met nog twintig tickets over is het nu tijd om je in te schrijven.

We lieten je al verschillende onderdelen van het programma zien: zo brachten we het onderwerp Brandveiligheid en Isolatie onder de aandacht. Kan dat wel met biobased materialen? Spreker Saskia Hegeman van Nieman Raadgevende Ingenieurs vertelt je meer: “Bouwen met biobased materialen kan zeker brandveilig, maar stelt de brandveiligheidsadviseur soms voor dilemma’s.”

Break-out sessies

Ook berichtten we je al over de verschillende breakout-sessies onder andere over circulair isoleren, build up skills en ‘Geld voor mijn pilot’. Je ziet daarnaast sprekers als Serena Scholten, David van der Veen op het podium, die worden begeleid door dagvoorzitter Marjet Rutten.

Leren van de natuur

Ook maken we kennis met spreker Lydia Fraaije van FRAAi architecten, die vertelt over biomimicry: leren van de 3,8 miljard jaar R&D. “De natuur heeft alles al een keer ontwikkeld en vaak veel beter dan wij”, illustreert Lydia. “Als er iets wordt ontwikkeld in de natuur is dat met efficiënt energie- en materiaalgebruik.

Nieuwe werkelijkheid

Je kunt het aan Vincent Hendriks overlaten om je mee te nemen in een nieuwe werkelijkheid, waarin bouwers misschien wel leverancier en makelaar worden van grondstoffen. Hij belicht innovatie, maatschappelijk impact, kostenefficiënt, leveringszekerheid, invloed op materiaalstandaarden, klanttevredenheid en het positieve imago. Ook laat hij zien hoe de verbinding tussen bouwers en woningcorporaties en gemeenten verandert, op basis van deze trends.

Neem actie

Je leest hier meer over het programma en schrijft hier direct in.