Successen biobased bouwen tijdens Dé Nacht van Biobased Bouwen

Dé Nacht van Biobased Bouwen komt eraan: op 7 februari 2024 vindt deze plaats in filmtheater Mimik in Deventer. Het programma is bekend en in dit artikel lichten we een tipje van de sluier op van wat je kunt verwachten. Deelnemen doe je door een ticket aan te schaffen op deze pagina.

Architectuurcentrum Rondeel organiseert samen met onder andere gemeente Deventer, Architectuurcentrum Bouwhuis in Apeldoorn, en Boeren voor Biobased Bouwen ‘Dé Nacht van Biobased Bouwen’. Je viert tijdens deze avond de successen van biobased bouwen met een programma waarin ‘Verbeelding’ en ‘Nieuw verlangen’ de hoofdrol spelen.

Dromen en ambities

In de schijnwerpers staan koplopers die successen boekten met biobased ontwerp en bouw. Keynote-sprekers nemen je mee in dromen en ambities, kunstenaars laten je proeven aan nieuw verlangen, en is er genoeg ruimte voor interactie met het publiek.

Inspiratie door keynotes

Op deze pagina lees je meer over het programma: zo presenteert Paul R. Kooij de avond. Eerder verzorgde hij rondleidingen door onder andere Company New Heroes op de Floriade in Almere, verzorgt de presentatie. Inspiratie komt van keynote-sprekers als Pascal LeBoucq, mede-eigenaar Company New Heroes en Jalila Essaïdi, een Nederlands kunstenaar en ondernemer, gespecialiseerd in de combinatie van moderne biotechnologie met biologische kunst.

Je leest hier meer informatie over de andere sprekers tijdens Dé Nacht van Biobased Bouwen.