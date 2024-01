Dit zijn de veranderingen voor de ISDE 2024

Vanaf 1 januari 2024 wordt de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) toegankelijker voor monumenten. Ook komt er extra subsidie voor biobased mileuvriendelijk isolatiemateriaal. Ook zijn subsidiebedragen voor warmtepompen met energielabel A++ of hoger met € 450 verhoogd.

Voor monumenten worden minimale isolatiewaarden versoepeld en de subsidiebedragen aangepast. Eigenaren van monumenten hoeven niet minimaal 8 maar 3 vierkante meter glasisolatie aan te brengen, om in aanmerking te komen voor subsidie. Het glas mag ook als voor- of achterzetbeglazing worden geplaatst.

Stimulans warmtepompen A++(+)

ISDE-subsidie ontvang je in 2024 ook voor het toepassen van een warmtepomp met minimaal energielabel A++. Warmtepompen met een slechter label vallen buiten de boot. Maar heb je een warmtepomp in 2023 gekocht met A+ of slechter label, dan kom je toch in aanmerking als je deze in 2024 laat installeren. Bedragen voor warmtepompen A++ zijn met € 450 verhoogd en voor de varianten met het label A+++ geldt een aanvullende bonus van € 225.

Biobased isolatiemateriaal

Verder komt er een bonus als je biobased milieuvriendelijk isolatiemateriaal toepast. Materialen als vezelhennep, vlas kunnen rekenen op een extra subsidie. Ook zijn er veranderingen voor subsidies rondom het aanvragen van zonneboilers en kleine windturbines. Op de website van RVO lees je alle wijzigingen.