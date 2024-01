<span class='normaltextrun'><span>Helft Nederlanders wil meer verduurzaming en woningbouw </span></span>

Verduurzaming staat hoog op de agenda in Nederland. Toch vindt een kwart van de Nederlanders (24%) dat hun gemeente onvoldoende doet aan vergroening en zich meer moet richten op verduurzaming. Ook vindt bijna de helft dat er te weinig woningen worden gebouwd, zo blijkt uit onderzoek van Cyclomedia. Thomas Pelzer, Product Manager 3DNL bij Cyclomedia, deelt drie tips waar je als gemeente op kunt letten bij bouw en verduurzaming.

1. Visualiseer je bouwplannen

Een gebouw of wijk wordt niet van de ene op de andere dag uit de grond gestampt. Hiervoor zijn duidelijke bouwplannen nodig. Om een zo goed mogelijk beeld te schetsen van nieuwbouwplannen in een gemeente, helpt het de omgeving zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Door bijvoorbeeld een 3D-visualisatie van een wijk of stad te maken, laat je zien wat er verandert. Hierdoor zien zowel betrokkenen als projectontwikkelaars welke impact een bepaald project op de omgeving heeft, nog voordat er daadwerkelijk gebouwd wordt. Hiermee voorkom je vragen of bezwaren, waardoor projecten sneller gerealiseerd kunnen worden.

Actueel is de opgave om te bouwen binnen de kaders van het volle elektriciteitsnetwerk. Op dit moment onderzoeken energiebedrijven hoe ze 3D-modellen kunnen gebruiken bij het beoordelen van de mogelijkheid voor nieuwe routes voor hoogspanningslijnen en bovengrondse verdeelstations. De informatie die door middel van 3D-modellen in combinatie met lucht- en straatfoto’s wordt verzameld, zoals het type locatie en soort bestrating, is van groot belang voor energiebedrijven. Dit kunnen zij vervolgens koppelen aan data over ondergrondse voorzieningen.

Ook kun je visualisaties gebruiken om burgers nauwer te betrekken bij beslissingen over nieuwe locaties voor laadpalen in openbare ruimtes. Dat helpt. Bijvoorbeeld bij het inschatten van de extra energiebehoefte. Hetzelfde geldt voor nieuwbouwprojecten. Hierdoor anticiperen gemeenten en bedrijven beter op toekomstige situaties en spelen ze in op behoeften van morgen.

Thomas Pelzer van Cyclomedia: "De informatie die door middel van 3D-modellen in combinatie met lucht- en straatfoto’s wordt verzameld, zoals het type locatie en soort bestrating, is van groot belang voor energiebedrijven."

2. Voer analyses uit voor opwek duurzame energie

Met oog op de klimaatdoelstellingen is het cruciaal om steden duurzamer in te richten. Denk daarbij aan het uitbreiden van het opwekken van hernieuwbare energie, zoals zonne- en windenergie. Om dit zo goed mogelijk aan te pakken, is het belangrijk om te weten waar bijvoorbeeld een zonnepark het beste geplaatst kan worden, of wat de meest optimale plek voor zonnepanelen is op het dak van een woning. Het kan daarbij helpen om zon- en schaduwanalyses uit te voeren.

Hierbij kijk je hoe je bijvoorbeeld het maximale uit zonnepanelen haalt: door te simuleren aan welke zijde van een gebouw de zon het langst schijnt op het dak, en te evalueren of een nieuwbouwcomplex geen schaduw werpt op de geplaatste zonnepanelen. Dit soort analyses zijn ook mogelijk met windstromen. Je kunt bijvoorbeeld windstromen simuleren in gebieden met (hoge) bestaande bebouwing of veel bomen, om te zien wat de beste locatie is om windenergie op te wekken.

3. Luister naar je inwoners

Een aanzienlijk deel van de Nederlanders (31%) ervaart een tekort aan laadpalen voor elektrische auto's in hun gemeente. Gemeenten hebben de mogelijkheid om zelf te beslissen over de locaties voor nieuwe laadpalen voor elektrische voertuigen. Ze kunnen er ook voor kiezen inwoners te betrekken bij deze keuze.

Voorbeelden hiervan zijn de gemeenten Zwolle en Alkmaar. Zij bieden een dienst aan waarmee inwoners aangeven waar zij publieke laadpalen willen hebben. Door middel van een digitale tweeling van Alkmaar, krijgen inwoners gemakkelijk inzicht in de huidige locaties van publieke laadpalen.

Hoe meer informatie er beschikbaar is over stedelijke ontwikkelingen, des te makkelijker het is om stakeholders en inwoners bij het proces te betrekken. Of het nu gaat om nieuwbouw in een bestaande wijk, de renovatie van een gebouw of veranderingen in de infrastructuur, een realistische visuele weergave van de plannen voorkomt onnodige vertraging en schept helderheid en vertrouwen onder betrokkenen. Daarnaast biedt het waardevolle inzichten voor het optimaliseren van steden, zowel op het gebied van duurzaamheid als stedelijke inrichting.

Het onderzoek van Cyclomedia is uitgevoerd door onderzoeksbureau Multiscope, onder 1.004 Nederlanders.