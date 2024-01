Contract voor flexibele energielevering

Netbeheerder Enexis en Groningse ontwikkelaar van grootschalige duurzame energie Novar sluiten een Biedplicht-contract af voor het zonnepark in Noordoost-Groningen. Bij congestie op het elektriciteitsnetwerk wordt het verbruik of de levering van energie tijdelijk aangepast.

Met de flexibiliteit in energielevering ontstaat er een voorbeeld van congestiemanagement. Dat illustreert Karin Mathijssen, directeur grootzakelijk bij Enexis: “Door dit soort contracten worden we flexibeler en voorkomen we overbelasting op het net. Het unieke is dat het volledig via Repowered, een derde partij verloopt, die de deelnemende bedrijven ontzorgt. Ik hoop dat meer bedrijven zich aansluiten bij het initiatief, zodat we de energietransitie samen sneller mogelijk maken.”

Werking contract

Het contract werkt als volgt: als Enexis op korte termijn overbelasting op het lokale energienetwerk aan ziet komen, wordt aan deelnemende bedrijven gevraagd om ruimte op het netwerk aan te bieden tegen een vergoeding. Dat doen ze door hun elektriciteitsproductie of afname zodanig aan te passen dat de aanstaande piek wordt voorkomen. Bedrijven bepalen zelf voor welk bedrag ze dit willen doen en het voor de netbeheerder meest gunstige bod wordt geaccepteerd.

Energiesysteem van de toekomst

Met het contract wordt afgesproken dat de klant meebiedt als de netbeheerder hierom vraagt. Het bedrijf ontvangt een vaste vergoeding, naast de flexibele vergoeding voor aanpassing van de afname of levering. Financieel directeur Niels Kruims van Novar laat weten dat het energiesysteem van de toekomst niet alleen vraagt om duurzame assets: “Maar ook om het efficiënter inzetten van ons huidige energienet. Daarom hebben wij met de netbeheerders vrijwillig congestieafspraken gemaakt. Dit biedplichtcontract is daar een mooi voorbeeld van. Het vermindert netcongestie en maakt ruimte op het net voor andere gebruikers én duurzame opwek.”

Directeur en oprichter van Repowered Dirk Jan Masselink voegt toe: “Het komt steeds vaker voor dat er afspraken worden gemaakt tussen gebruikers en de netbeheerders. De regelverzoeken van netbeheerders vertalen wij vervolgens naar het daadwerkelijk op- of afregelen van installaties.”

Foto: Novar, Enexis en Repowered ondertekenen het contract