<span>Onderhoud en monitoring warmte- en koudenetwerken in eigen beheer</span>

Onderhoud en monitoring warmte- en koudenetwerken in eigen beheer

De werkzaamheden voor de warmtenetten van Ennatuurlijk zijn door diezelfde organisatie overgenomen van Veolia. “Deze stap stelt Ennatuurlijk in staat om in eigen beheer de dienstverlening aan klanten verder te optimaliseren en het onderhoud en monitoring van warmte- en koudenetwerken in eigen beheer én onder de naam van Ennatuurlijk uit te voeren.”

De ruim 65 betrokken medewerkers gaan mee over naar Ennatuurlijk. Ze werkten al nauw samen doordat ze het beheer en onderhoud van enkele warmtenetten van Ennatuurlijk verzorgden, onder andere op de locaties Breda, Helmond en Enschede. Voor andere diensten, waaronder de 24/7 storingsdiensten, blijft Ennatuurlijk samenwerken met Veolia Gebouwenbeheer (VGB).

Optimalisatieslag

Ernst Japikse, CEO van Ennatuurlijk, illustreert de stap: “De komende jaren staan Nederland en Ennatuurlijk voor een enorme opgave om Nederland verder te verduurzamen. Deze stap stelt Ennatuurlijk in staat om in eigen beheer de dienstverlening aan haar klanten verder te optimaliseren en het onderhoud en de monitoring van warmte- en koudenetwerken in eigen beheer en onder de naam van Ennatuurlijk uit te voeren. Voor Ennatuurlijk betekent het een wezenlijke groei, van ruim 200 medewerkers naar bijna 300 medewerkers."