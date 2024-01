Verduurzamingsactie nemen na inzicht in energieverbruik

Het Datastelsel Verduurzaming Utiliteit, een ontwikkeling van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Platform Duurzame Huisvesting (PDH), laat gebouweigenaren en huurders veilig informatie delen over het huidige energieverbruik van gebouwen. Dankzij het inzicht is het mogelijk om te vergelijken met soortgelijke gebouwen en verbeterpotentieel te ontginnen.

Er zijn een aantal voorwaarden om aan te voldoen om mee te doen aan Datastelsel Verduurzaming Utiliteit (DVU), die je op de officiële website vindt. Hier vind je de mogelijkheid om mee te doen en wordt uitgelegd wat de voordelen zijn: het stelsel geeft eenvoudig een duidelijk overzicht van het jaarlijkse energieverbruik per gebouw. Ook geeft het inzicht in uur- en kwartierdata en kun je deze delen en vergelijken met het standaard energieverbruik van soortgelijke gebouwen.

Verduurzamingsmaatregelen

Blijkt het dat er bijvoorbeeld een hoge mate van energieverbruik is, in vergelijking met andere gebouwen, dan kun je verduurzamingsmaatregelen overwegen. Gebruiksdata kun je delen met andere partijen, zoals energieadviseurs of de aannemer die de verduurzaming uitvoert. Zij kunnen de data gebruiken om direct verspilling op te sporen en het effect van de energiebesparende maatregelen te controleren. Binnen de tool is het daarnaast mogelijk om het WEii-protocol te volgen, de Werkelijke Energie intensiteit indicator.

Machtigingen

In het kader van privacyvraagstukken bepalen data-eigenaren zelf wie toegang heeft tot welke data en onder welke voorwaarden. Dat gaat met behulp van de iShare-methodiek. De gebruiksvoorwaarden verbinden iedere transactiepartner wettelijk aan de machtigingen die de data-eigenaar verleent. Door toegang te geven tot de bron is het niet nodig om zelf data te kopiëren. Op die manier houd je controle over bedrijfsgegevens.

Meedoen

Op de website van DVU lees je de voorwaarden om mee te doen.