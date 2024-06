Volgende ronde Basiscertificaat Energietransitie Gebouwde Omgeving

De opleiding Basiscertificaat Energietransitie Gebouwde Omgeving (B.E.G.O.) start weer op 4 november 2024. Deelnemers vijzelen hun basiskennis op en krijgen handelingsperspectief voor praktische oplossingen voor de verduurzaming en energietransitie van de gebouwde omgeving. De actuele modules ‘Weerstand wegnemen’ en ‘Gedragsverandering in de energietransitie en toepassing in een praktijkcasus’ zijn toegevoegd.

In de opleiding vind je niet alleen verdieping in je eigen vakgebied, maar maak je ook kennis met andere disciplines. Welke taal spreken zij en voor welk stukje van de systeempuzzel heb je elkaar nodig? In zes modules word je een professionele gesprekspartner voor alle betrokken stakeholders van de energietransitie. Met dit intensief onderling contact ga je tijdens en na deze opleiding automatisch onderdeel uitmaken van een multidisciplinair kennisnetwerk.

Zes modules

Kom in zes modules meer te weten over de aanpak van de verduurzaming en energietransitie! De lessen uit de praktijk kun je direct toepassen in jouw bijdrage aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Niet langer uitsluitend vanuit je eigen vakkennis, maar met inzicht in de randvoorwaarden, faal- en succesfactoren van al je samenwerkingspartners.

Om je kennis weer helemaal up-to-date te brengen en de energietransitie te helpen versnellen ontdek je op deze pagina meer informatie over de inschrijfmogelijkheden.