Masterclass geeft fris perspectief op energietransitie

Ben jij in een corporatie, gemeente of installatiebedrijf werkzaam en wil je het verschil maken in de energietransitie? Ontwikkel een fris perspectief en ontmoet gelijkgezinden tijdens de Masterclass Verduurzaming & Transities Woningmarkt.

Duurzaam Gebouwd organiseert in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, de Masterclass Verduurzaming & Transities Woningmarkt op 16 en 30 januari 2025. Hoe kun je jouw impact vergroten en tegelijkertijd inspelen op de uitdagingen en kansen in de woningmarkt? In twee inspirerende dagen krijg je concrete handvatten en nieuwe inzichten om de uitdagingen van de verduurzaming in de woningmarkt aan te pakken.

Waarom jij hier niet mag ontbreken:

Technische verdieping in de energietransitie: Ontdek de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming in de woningmarkt en hoe jij jouw expertise optimaal kunt inzetten.

Strategische tools: Leer hoe je effectief kunt samenwerken en ontmoet woningcorporaties, gemeenten en andere partijen, zodat jouw projecten sneller en succesvoller worden gerealiseerd.

Inspiratie uit de praktijk: Luister naar inzichten van experts zoals Erik Gerritsen (Ymere) en Anne-Marie Verheijen (Gemeente Rotterdam) en ontdek hoe zij verduurzamingsvraagstukken aanpakken. Pas deze nieuwe inzichten toe in jouw dagelijkse praktijk.

Netwerken: Ontmoet andere professionals die net als jij werken aan duurzame oplossingen.

Bekijk hier het volledige programma van beide dagen.

Na afloop heb je niet alleen een frisse blik op de verduurzamingsopgave, maar ook praktische tools om direct in jouw werk toe te passen.

Data & Locatie

Locatie: Universiteit van Amsterdam

Data: 16 & 30 januari 2025

Schrijf je nu in!

Meld je hier aan en verzeker je van jouw plek.