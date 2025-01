Onderzoek: de werkelijke besparing van hybride warmtepompen

Tijdens het congres Hybride verwarmd werden definitieve resultaten van het Demonstratieproject Hybride Warmtepompen gepresenteerd. Het onderzoek analyseerde het energieverbruik van 174 huishoudens. Hieruit bleek dat het installeren van een hybride warmtepomp bij een cv-ketel gemiddeld leidt tot een gasbesparing van 75% en een verlaging van de energierekening met 1018 euro op jaarbasis.

Het demonstratieproject is een samenwerking van vijf partijen: Het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO), het Ministerie van Klimaat en Groene Groei, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Techniek Nederland en de Vereniging voor Duurzame Warmte. Voor de resultaten zijn uiteindelijk de prestaties van 174 hybride warmtepompen twee stookseizoenen (48 maanden) nauwkeurig geanalyseerd en vergeleken met het energiegebruik vóór de installatie van de hybride, dus met alleen de cv-ketel. De resultaten van het rapport zijn wetenschappelijk geverifieerd door de Universiteit Twente.

Aanpassingen noodzakelijk

Hoewel de gemiddelde prestaties de betrokken partijen positief hebben verrast, bleek tijdens de analyse dat niet alle verwarmingsinstallaties direct optimaal presteerden. Bijna 20% van de geïnstalleerde systemen bleek bij nadere bestudering beter te kunnen functioneren door aanpassingen aan de installatie te doen. Een belangrijke les van het project is dat de correcte installatie van een hybride warmtepomp en het goed functioneren van het afgiftesysteem (zoals radiatoren en vloerverwarming) belangrijker is dan bij een cv-ketel, om een optimaal rendement te kunnen realiseren.

Hoewel het hoofddoel van het onderzoek het vaststellen van de gasbesparing en verlaging van de energierekening betrof, heeft het onderzoek ook interessante inzichten opgeleverd op het gebied van installatiegemak, wooncomfort en netbelasting. Het volledige rapport is hier te vinden.

Besparingsgarantie

Uit het demonstratieproject is een dusdanig hoge gemiddelde gasbesparing vastgesteld dat de leden van de Vereniging voor Duurzame Warmte besloten een vervolg te geven aan het concept van een besparingsgarantie voor hybride warmtepompen. De besparingsgarantie komt voort uit het teruggedraaide beleidsvoornemen om verwarmingsinstallaties per 2026 dusdanig te normeren dat in veel gevallen ten minste een hybride warmtepomp moest worden geïnstalleerd bij het vervangen van een cv-ketel.

Hoewel dit beleidsplan is teruggedraaid, wordt het concept van een besparingsgarantie door de fabrikanten voorgezet omdat de sector veel vertrouwen heeft in de technologie. Het uitgangspunt is dat de woningbezitter de garantie kan worden gegeven dat de hybride warmtepomp optimaal presteert, zowel qua gasbesparing als elektriciteitsverbruik.

Vervolg demonstratieproject

Nu de resultaten definitief zijn opgeleverd, onderzoeken de betrokken partijen of, en in welke vorm, een vervolg kan worden gegeven aan dit demonstratieproject. In de loop van 2025 wordt hierover meer bekendgemaakt.