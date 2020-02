Praktische methode voor een betaalbare BENG op AZEB slotcongres

Met de nieuwe AZEB routekaart bouw je betaalbaar (bijna) energieneutraal, de methode is ontwikkeld door de Europese samenwerking AZEB (Affordable Zero Energy Buildings). AZEB is het praktische antwoord op de uitdagingen in de bouw: stikstof, kwaliteitsborging, BENG, energietransitie. Hoe je met dit stappenplan het optimum bereikt tussen kosten en prestaties van een BENG staat centraal op het AZEB slotcongres op 24 maart tijdens BuildingHolland.

Het AZEB slotcongres wordt georganiseerd door vereniging DNA in de Bouw, deelnemer én projectleider van het EU-project AZEB, waarin 8 partners uit 6 landen hebben samengewerkt. Tijdens het slotcongres wordt de methode met de 17 stappen toegelicht, in een afwisselend programma met internationaal tintje. AZEB-sprekers uit Nederland en enkele EU-landen lichten de uitkomsten, resultaten en ervaringen van het project toe. Wie naar het congres komt krijgt ideeën en gereedschap die rust in BENG-projecten geven. Deelname is gratis bij inschrijving vooraf, het congres duurt van 13 tot 17 uur.

Case studies bewijzen waarde AZEB

De AZEB methode toont het effect op de prestaties van energieverbruik, kostenreductie, milieu-impact, sociale waarde, vastgoedwaarde en bezettingsgraad. Twee AZEB-deelnemers uit Bulgarije en Spanje vertellen over de aanpak, impact en lessen van zes AZEB cases. Bij het grensoverschrijdende project Gaxel zette AZEB in op een gebalanceerd programma van eisen, hoe je toekomstige gebruikers in de initiatieffase betrekt en de voorbereiding van aanbesteding en contractering. De projectleiders van de twee gemeenten worden er over geïnterviewd.

TCO-tool faciliteert integrale besluitvorming

Onze maatschappelijke en ecologische uitdagingen vragen om gebouwprestaties die significant verder gaan dan alleen besparing van kosten en beperking van de CO 2 -uitstoot. Hoe verwerk je dat in je project en beheers je het resultaat in tijd, scope en geld? Dat de AZEB methode de oplossing biedt vertellen twee Nederlandse AZEB-teamleden.

Integrale besluitvorming met een gebalanceerde afweging tussen people, planet en profit én rekening houdend met factoren over de gehele levenscyclus is een enorme opgave. Binnen AZEB is de TCO-tool ontwikkeld om dit te faciliteren en scenario’s af te wegen. De eerste versie wordt gelanceerd en toegelicht.

Mix van korte presentaties en interviews

Het AZEB slotcongres is geprogrammeerd in een mix van korte presentaties en interviews. Er is steeds gelegenheid voor interactie en vragen en discussie van en met de zaal. Dus geen kans om in te dutten! Enkele presentaties zijn in het Engels en worden in het Nederlands samengevat. AZEB projectleider Joyce van den Hoek Ostende en AZEB-teamlid Saskia de Jong presenteren het congres.

