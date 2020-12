Big BENG komt eraan: deze tool helpt je daarbij

Vanaf 1 januari 2021 treedt de BENG in werking, de overheidseisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen. Alle vergunningaanvragen voor nieuwbouw, zowel in de woning- als utiliteitsbouw, moeten hieraan voldoen. Een handige tool van DGMR helpt je daarbij.

Vanaf 1 januari wordt de energieprestatie niet meer in een EPC uitgedrukt. Binnen de nieuwe BENG is het zaak energieprestaties te halen, die bepaald worden aan de hand van drie individueel te behalen eisen:

BENG1 - de maximale energiebehoefte in kWh per m 2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m 2 .jr);

gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m .jr); BENG2 - het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m 2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m 2 .jr);

gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m .jr); BENG3 - het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%).

Voor veel architecten en ontwikkelaars is het de vraag wat ontwerpkeuzes voor consequenties hebben op de energiebehoefte volgens BENG1? DGMR ontving regelmatig vragen van architecten over de consequenties van deze BENG-eis voor een ontwerp. Om die vragen te beantwoorden ontwikkelde DGMR de nieuwe BENG1 tool. Deze tool geeft betrokkenen direct inzicht in de duurzaamheid van hun gebouwontwerp en is gratis online beschikbaar.

Met enkele klikken kan een architect of ontwikkelaar zien welke keuzes de BENG1-score beïnvloeden. Naast het gebouwtype gaat het dan bijvoorbeeld over de mate van isolatie, het glaspercentage, de ZTA-waarde ervan, de aanwezigheid van zonwering en de massa van het gebouw.

Ook kijkt de tool naar de TO-juli-eis. Vooral bij woningbouw is het een uitdaging om de BENG1-eis te halen. Met de nieuwe tool is direct duidelijk welke varianten aan de eisen voldoen.

Referentiegebouwen

De BENG1 tool van DGMR gaat uit van de referentiegebouwen die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft bepaald. Naast de verschillende woningtypen maken de kantoortypen de tool compleet.

Hoewel de BENG1-eis bij kantoren veel gemakkelijker te halen is, kunnen architecten en ontwikkelaars met de nieuwe tool bepalen hoe ze de energiebehoefte nog lager kunnen krijgen en de BENG-score van een gebouw kunnen verbeteren.

Ga voor meer informatie naar de nieuwe BENG1 tool en de Energieprestatie indicatoren BENG.