179 klimaatadaptieve woningen boordevol duurzame kenmerken voor Vlaardingen

In de Vlaardingse Westwijk komt een uniek en integraal plan van woningen met veel verschillende, duurzame kenmerken: optimalisatie van ecologische waarden, circulair, modulair, CO 2 -neutraal, Nul-Op-de-Meter en klimaatadaptief.

Het project De Heemtuinen maakt betaalbaar wonen voor een brede doelgroep mogelijk en zal voorzien in de grote woningbehoefte in Vlaardingen en de Rotterdamse regio. De bouw van de 179 woningen gaat uit van de thema's 'sociaal duurzaam wonen' en 'welzijn voor iedereen', voor starters en senioren, met grondgebonden woningen en appartementen.

Stichting Timpaan en Heembouw wonnen samen met KAW architecten, LAP Landscape & Urban Design (landschap en stedenbouw), AW Groep (civiele engineering), Interegion Groep (tendermanagement) en DWA (installatie-advies) de tender die de Gemeente Vlaardingen uitschreef voor de locatie aan de Frank van Borselenstraat in Westwijk. Het plangebied grenst direct aan het Heempark.

Duurzaam wonen in groene setting

Meer dan 50% van het plangebied is groen, zodat toekomstige bewoners in een groene wijk terechtkomen, waarin auto’s te gast zijn. Warm water en verwarming voor de woningen worden opgewekt met efficiënte warmtepompen met een bodembron en alle woningen worden Nul-Op-de-Meter.

Door nieuwe innovaties en slim watermanagement toe te passen en grote bomen te planten, worden hittestress en eventuele wateroverlast tegengegaan. Door de genomen maatregelen is er zelfs overcapaciteit voor de waterberging. Grote delen van de openbare ruimte krijgen schaduw door koelspots.

Vitaliteit

Duurzaamheid gaat ook over de vitaliteit van de natuur en het behoud en ontwikkeling van biodiversiteit. Door de natuur integraal mee te nemen tijdens het ontwerp en bouwproces wordt er voor mens en dier een gezonde en duurzame leefomgeving gecreëerd. Niet alleen de buitenruimte, maar ook de eigen woning wordt van groen en bloemen voorzien. De groene delen in de gevels maken de woningen bijzonder en natuurlijk. Zo verandert de woning met de seizoenen mee.

Verder is er sprake van een hoge mate van circulariteit en modulaire ontwerpen, zodat er CO 2 -neutraal gebouwd kan worden.

Prettig leefklimaat

“Wij staan voor een omvangrijke herstructureringsopgave in deze wijk en voor een grote woningbouwopgave in heel Vlaardingen”, aldus wethouder Ivana Somers-Gardenier (bouwen en wonen). “Deze woningbouwontwikkeling, met een combinatie van grondgebonden woningen en appartementen, levert een belangrijke bijdrage aan de broodnodige vernieuwing van de Westwijk.”

“Timpaan en Heembouw laten zien dat een hoge dichtheid van woningen goed samengaat met een prettig leefklimaat en een mooi ingerichte buitenruimte. Het openbaar gebied sluit goed aan op de woningen en is voor iedereen goed bruikbaar. Dat maakt dit plan een zeer goede aanvulling voor de Westwijk”, besluit Somers-Gardenier.

“Ons team heeft een vooruitstrevend duurzaam woningbouwplan ontwikkeld”, vervolgt Ingeborg de Jong (directeur Timpaan), “dat uitstekend past in de groene omgeving van De Heemtuinen. We kijken ernaar uit om dit plan met de gemeente verder uit te werken naar woningen die helemaal aansluiten bij de woningbehoefte van een breed scala van doelgroepen.”