De invloed van covid-19 op duurzame doelstellingen en investeringen 

Wat heeft de huidige coronacrises voor effect in de wereld van de duurzame ondernemingen en instanties? 671 respondenten reageerden op die vraag van Building Holland. Vandaag de antwoorden.

Half maart ging Nederland nagenoeg op slot door de effecten van het coronavirus. Ook door de driedaagse, duurzame bouwbeurs Building Holland ging een streep. Terwijl de organisatie van Building Holland razendsnel de bakens verzette, en naast de nieuwe editie op 27, 28 en 29 oktober een hele serie digitale beurzen ontwikkelde, was het ook de vraag wat de markt zelf ging doen. Bleven hun doelstellingen overeind? En nog sterker: wat betekende het voor de investeringen?

Aan een enquête van Building Holland onder de mensen die in maart een bezoek hadden gepland aan Building Holland, reageerden de respondenten op de onderstaande twee vragen.

1. In welke mate is Covid-19 van invloed op de klimaatdoelstellingen binnen jouw organisatie?

Opvallend is dat slechts 10% van de respondenten zich door de crisis laat beïnvloeden wat betreft de doelstelllingen van de organisatie.

2. Hoe groot is de investeringsbereidheid van je organisatie in duurzaamheid?

Beide uitslagen samen laten zien dat er nog ruimschoots voldoende vertrouwen in de markt aanwezig is om met duurzaamheid aan de slag te blijven of te gaan. Naast het vertrouwen over de duurzame intenties, in woord en daad, is het ook opvallend dat ruim een kwart van de respondenten vindt dat deze crisis juist extra kansen biedt.

3. Ben je van plan Building Holland op 27, 28 en 29 oktober te bezoeken?

Verder wordt duidelijk dat er nog steeds grote animo bestaat om naar de fysieke versie van Building Holland te komen. Meer dan 70% van de ondervraagden geeft aan dat een bezoek met de nodige maatregelen zeker gaat lukken. Meer informatie vind je op BuildingHolland.nl en registreren doe je hier.