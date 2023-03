Zuid-Holland bouwt 250.000 woningen voor 2030

Zuid-Holland spreekt de ambitie uit om voor 2030 250.000 woningen te bouwen en gaat die opgave te lijf met zogenaamde woondeals, afspraken tussen bestuurders, woningcorporaties en minister Hugo de Jonge.

Dit zijn bijna net zoveel woningen als er nu al staan in de stad Den Haag. De locaties van alle te bouwen woningen staan in de planning. Hiervan is 78% bekend gemaakt en deze locaties zijn opgenomen in regionale realisatieagenda’s.

Zuid-Holland is de meest dichtbevolkte provincie van Nederland en de bevolking blijft toenemen. Gedeputeerde Anne Koning: "Zuid-Holland heeft al heel veel woningbouwplannen, meer dan genoeg om het aantal woningen te bouwen dat wij in oktober met het rijk hebben afgesproken. Laten we zorgen dat die woningen daadwerkelijk worden gebouwd. We hebben op dit moment te maken met grote uitdagingen. Namelijk een tekort aan mensen en middelen in de bouw, ingewikkelde procedures, het stikstofprobleem en het energie- en klimaatvraagstuk. We hebben elkaar keihard nodig om een antwoord te vinden op deze vraagstukken."

'Betaalbare segment'

Minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: "Zuid-Holland levert met het bouwen van 250.000 woningen een belangrijke bijdrage aan onze doelstelling om het woningtekort in Nederland op te lossen. We zorgen er samen voor dat betaalbaar wonen bereikbaar wordt voor iedereen. Want van alle nieuwbouw is twee/derde bedoeld voor het betaalbare segment. Iedere gemeente neemt hierin de eigen verantwoordelijkheid."

In Zuid-Holland tekenen naast overheden ook woningcorporaties de bouwplannen. Daarnaast zijn er steunverklaringen van bouworganisaties, huurders, netbeheerders en drinkwaterbedrijven.

Inbreiding en uitbreiding

Zuid-Holland bouwt zoveel mogelijk in bestaand stedelijk gebied, met name langs de spoorwegverbinding tussen Leiden en Dordrecht: de Oude Lijn. Hiermee wordt optimaal gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur en voorzieningen. Om aan de vraag te kunnen voldoen, bouwt Zuid-Holland ook op de aangewezen buitenstedelijke locaties.

Aantrekkelijke omgeving

Anne Koning: “We benutten de woningbouwopgave om een aantrekkelijke omgeving te bouwen, die ons stimuleert om te bewegen en erop uit te trekken. Met goede verbindingen en voorzieningen onder handbereik. En we stimuleren innovaties in de bouw om versnelling en verduurzaming mogelijk te maken. Samen met overheden, woningcorporaties en marktpartijen versnellen we de bouw van de juiste woningen op de juiste plek. Betaalbaar, bereikbaar en toekomstbestendig. Het is een enorme klus, die we alleen kunnen klaren door goed samen te werken.”

Lees meer over de plannen van Anne Koning in het digimagazine 'Circulariteit' van Duurzaam Gebouwd en hoe deze plannen het verschil moeten gaan maken bij de grote woningbouwopgave in Zuid-Holland.

AFBEELDING: Werk in uitvoering. Zuid-Holland wil 250.000 woningen bouwen voor 2030, zoveel mogelijk in bestaand stedelijk gebied. Foto: Martijn Beekman.