CO2-besparingspotentieel ontginnen met circulair meerjaren onderhoudsplan

Met de Nederlandse doelstellingen om tegen 2050 een volledig circulaire economie te bereiken en de nieuwe eisen van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), wordt het voor vastgoedbeheerders en organisaties steeds belangrijker om transparant te rapporteren. Welke kansen zijn er om CO 2 -uitstoot en het gebruik van primaire grondstoffen te verminderen?

De rapportageverplichting die sinds 1 januari 2024 inging vanuit de CSRD vraagt van bedrijven om te rapporteren over de miileu-, CO 2 en circulariteitsimpact van hun activiteiten. De noodzaak om naast het operationele energieverbruik van gebouwen ook te kijken naar de impact van materialen op het duurzaamheidsprofiel van vastgoedbeheer, neemt toe.

Inzicht in milieu-impact

Tijdens een webinar van Planon op dinsdag 24 september om 10:00 uur leer je hoe de integratie van de Planon software en de Building Circularity Index (BCI) inzicht biedt in de milieu-impact van uw meerjaren onderhoudsplan (MJOP), met specifieke focus op materiaalgebonden CO 2 -uitstoot en het gebruik van primaire grondstoffen.

Duurzaamheidsprestaties verbeteren

Vastgoedorganisaties profiteren van verbeterde transparantie en rapportage, wat bijdraagt aan een positieve reputatie en naleving van nieuwe regelgeving. Bedrijven kunnen hun duurzaamheidsprestaties verbeteren en tegelijkertijd efficiëntie en kostenbesparingen realiseren. Sprekers zijn Dennis Dekker, aanjager circulaire bouweconomie bij BCI Gebouw en Mark van Burg, sales director bij Planon Building Management.

