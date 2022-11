Podcast Circulair Bouwen: ‘Meer innovatieve uitvragen en circulaire businesscases’

Circulair en biobased bouwen wint aan populariteit en staat steeds vaker centraal in discussies rondom verduurzaming. Redacteur Ysbrand Visser van Duurzaam Gebouwd sprak senior adviseur duurzaam bouwen Irma Thijssen van RVO, Johan Mellegers van Faay en coördinator duurzaamheid Judith Doorn van Ballast Nedam over trends en ontwikkelingen.

De ondertekening van het eerder gelanceerde Manifest 2.0 illustreert de wens van de bouw- en vastgoedsector om biobased materialen beter te beoordelen en belangrijker te maken in de berekening MilieuPrestatie Gebouwen (MPG). Dat er ondertussen genoeg gebeurt op het vlak van productontwikkeling en implementatie in de markt, blijkt uit het gesprek tussen de experts tijdens de opname.

Innovatieve uitvragen

Toch moet er nog een hoop gebeuren volgens Mellegers, om circulariteit gemeengoed te maken. “We denken nu vanuit een economie waarin hergebruik minder omzet betekent voor bedrijven. De verandering die we moeten teweegbrengen is dat we aan de slag gaan met het bedenken van andere businesscases en meer service-gerelateerd gaan aanbieden.”

Doorn verwacht dat het aantal innovatieve uitvragen verder stijgt: “Zo hebben we een uitvraag gekregen waarin wordt gevraagd om 40% biobased of secundaire materialen toe te passen. Dat zijn de puzzels waar ik enthousiast van word. Hopelijk gaat die vraag vanuit architecten en andere opdrachtgevers toenemen.”

Circularity Gap

De ‘Circularity Gap’ vormt nog een specifieke uitdaging. Thijssen legt uit: “Als je alles dat uit sloop en projecten vrijkomt optimaal hergebruikt, heb je slechts 20% gedekt van wat we nodig hebben. Dus is er een gat van 80%. De vraag is welke materialen je daarvoor kunt gebruiken? Dan komen biobased materialen om de hoek kijken.”

