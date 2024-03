Vloer met fabrieksmatig ingebouwde installaties

Hogere kwaliteit, minder faalkosten en uitstoot van schadelijke broeikasgassen zijn voordelen van prefab bouwen. De VBI Integraalvloer is een plug-and-play-vloer met alle noodzakelijke verbindingen en ingebouwde installaties, die door droge verbindingen volledig demontabel en hernieuwd inzetbaar is.

Tim van Westerhuis van Ouwehand Bouwen en Ontwikkelen geeft aan dat dit vloersysteem een mooie match is voor conceptwoningen. “Wij gebruiken het voor onze RAP Wonen conceptwoning, omdat de vloer zowel voor permanente als tijdelijke woningbouwoplossingen geschikt is.” De vloer is dan ook bedoeld voor seriematig gebouwde grondgebonden woningen of conceptwoningen.

Hugo Suppers van VBI vertelt over het belang van het integraal bekijken van het project en bouwproces: “Omdat je dan optimaal kunt profiteren van de voordelen van deze Integraalvloer. Alle voorzieningen voor elektra, ventilatie, verwarming, data, water en riool zijn volgens ontwerp al opgenomen in de vloerelementen.”

Daarnaast is de vloer volgens Hugo extreem maatvast met nagenoeg nul tolerantie. “De overige bouwdelen, het logistiek proces en het bouwproces moeten hierop zijn afgestemd om het optimale rendement uit de vloer te halen.” Bouwers die hun proces beheersen, kunnen volgens Suppers met de VBI Integraalvloer de totale bouwkosten met 5 tot 10% verlagen.

Demonteerbaar

Met name woningcorporaties zijn volgens Tim op zoek naar flexibiliteit in hun woningvoorraad: “Onze RAP Wonen conceptwoning is geschikt voor zowel tijdelijke als permanente huisvesting. Alle techniek hebben we ondergebracht in een skid die in de woning wordt gehesen. Alle installaties zijn in de wanden en vloeren ingebouwd zodat deze op de bouw alleen nog maar gekoppeld hoeven te worden.”

Inmiddels komt de helft van alle aanvragen naar deze conceptwoning binnen op basis van de tijdelijkheid. Door de droge verbindingen door middel van bouten en verbindingsplaatjes kan de VBI Integraalvloer eenvoudig weer worden gedemonteerd en hergebruikt. “We hebben dat onlangs met drie woningen in Harlingen gedaan”, gaat Tim verder. “Die hebben we gedemonteerd en weer opgebouwd naast ons kantoor als demo-woning. Na de totale demontage van de woningen bleef er slechts een kruiwagen aan afval over. Dit onderstreept het duurzame karakter van onze RAP-woning met VBI Integraalvloer.”

Bouwtempo

VBI beschikt in Koudekerk aan den Rijn over een aparte productielocatie met een moderne, gerobotiseerde carrousel voor de Integraalvloer. Op deze locatie plande VBI ook een volledig nieuwe fabriek, deze krijgt een productiecapaciteit van 2 miljoen vierkante meter kanaalplaatvloeren per jaar. Door automatisering en hightech industrialisatie van de processen wordt een efficiënte, veilige en hoogwaardige productie gerealiseerd met aanzienlijk minder impact op het klimaat.

Snelheid en kwaliteit

Volgens Hugo zijn de carrousel en de productie-uitbreiding geen overbodige luxe. “We zitten in een wooncrisis die om snelheid en kwaliteit schreeuwt. Daarnaast hebben installatiebedrijven te kampen met veel onvervulde vacatures. De VBI Integraalvloer met fabrieksmatig ingebouwde installaties biedt daarom grote voordelen. Het werk op de bouw neemt af, het wordt meer assembleren en servicen. Om aannemers te helpen, hebben we een aantal volledig uitgewerkte varianten, inclusief constructie, kostprijs- en BENG-berekening.”

Kwaliteitssprong

Met deze kant-en-klare conceptwoningen, die voor circa 95% van alle grondgebonden woningen een oplossing bieden kunnen aannemers hun bouwtempo verhogen en tegelijkertijd een kwaliteitssprong maken. Die aannemer kan dat ook met zijn eigen leveranciers uitvoeren, met de kanttekening dat de VBI Integraalvloer geen tolerantie kent. Tim beaamt dat: “We verwachten van al onze leveranciers dat zij dezelfde ambitie hebben als wij. Je moet altijd streven naar het hoogst haalbare dus nul tolerantie. Dat verwachten we van al onze leveranciers. Wij kunnen met onze conceptwoning en de VBI Integraalvloer in enkele weken een project realiseren dat duurzaam en kwalitatief de top van de markt is.”