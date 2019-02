Kennisinstituten gaan voor realisatie van aardgasvrije gebouwen en gebieden

Tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in Leeuwarden hebben drie partijen de handen ineen geslagen voor een nieuwe opleiding die zorgt voor een versnelling in de realisatie van aardgasvrije gebouwen en gebieden.

NIEMAN De Raadgevende Ingenieurs, Duurzaam Gebouwd en TVVL zien het als een gezamenlijke opdracht om professionals te helpen in de enorme opgave die de komende jaren in de markt ligt: 1.000 gebouwen per dag moeten worden verduurzaamd naar aardgasvrij.

De opleiding ‘Basiscertificaat Aardgasvrije Gebouwde Omgeving’ is slechts de eerste stap in een uitgebreide opleidingsmatrix die deze partners de komende jaren gaan faciliteren. Hierbij zoeken de initiatiefnemers nadrukkelijk naar samenwerking met andere kennisinstituten in de markt: “De opgave is zo groot dat het een verplichting is voor iedereen hierin nadrukkelijk samen te werken”, aldus de initiatiefnemers.

Zonder de eerste stap kom je niet verder

Voor professionals vanuit de gehele bouw- en vastgoedbranche is het basiscertificaat een hele mooie start. Hierdoor leert iedereen dezelfde principes en dezelfde taal te spreken en deelnemers krijgen inzicht in elkaars beweegredenen, verplichtingen en bezwaren. De opleiding start in april 2019 voor de eerste keer en is geschikt voor medewerkers bij installatiebedrijven, projectontwikkelaars, bouwers, gemeenten, architecten, woningcorporaties en adviseurs. De inschrijving is per vandaag geopend en vindt plaats via https://www.duurzaamgebouwd.nl/basiscertificaat-aardgasloze-gebouwde-omgeving.