'Hoepel op met je zonnepanelen!'

Hoe zou u het vinden als u ’s ochtends uw kantoor binnenkomt en ontdekt dat de vloer volledig bedekt is met punaises? U kunt op geen enkele mogelijkheid meer bij uw bureau komen, laat staan dat de schoonmaak zijn werk nog kan doen. Oh ja, denk nog even de muren weg en in de plaats daarvan een afgrond van enkele meters. Ondertussen heeft u uw werkgever aan de telefoon die uitlegt waarom een brandalarm te duur was voor uw nieuwe kantoorindeling.

Klinkt dit gek? Wij maken het mee! Onze technische commissie komt een aantal keer per jaar samen om kennis te delen. Problemen met de kwaliteit van dakdekkersmaterialen of het verwerken daarvan passeren de revue. Ervaringen over nieuwe producten worden uitgewisseld en er wordt bijvoorbeeld ook besproken of er bedrijfsongevallen zijn geweest. Een brandje, een snijwond, een val van het dak. Klein of groot, alles wordt benoemd en geëvalueerd. We hebben het hier over een technische commissie die bestaat uit afgevaardigden van grote, hoog gekwalificeerde dakdekkersbedrijven in platte daken. Mensen die met hun voeten in de klei staan en jaarlijks op duizenden daken komen. En zij geven stuk voor stuk aan dat ze regelmatig verrast worden door een dak vol zonnepanelen.

Binnen de dakenbranche gaat het alleen nog maar over verduurzaming. Er is op het dak ook zoveel moois mogelijk! We kunnen water bergen, natuur aanleggen, isoleren, zonnepanelen plaatsen en demontabel bouwen. Circulariteit en recycling is altijd een zorgenkindje geweest, maar zelfs daar zien we nu significante ontwikkelingen. Waarom ben ik dan zo boos over een dak vol zonnepanelen?

Bron: DIAC Dakadvies

Jaarlijks onderhoud gaat niet vanzelf

Voor er zonnepanelen geplaatst worden moet er advies ingewonnen worden via een dakdekker of onafhankelijk dakadviesbureau. Simpeler kan ik het niet verwoorden. U moet sowieso weten of de dakbedekkingsconstructie wel geschikt is voor zonnepanelen en hoe lang de dakbedekking nog mee kan. Daarnaast kunnen deze specialisten u adviseren over het gebruik van welke type witte dakbedekking u het beste kunt laten aanbrengen of zij kunnen de isolatiewaarde onder uw aandacht brengen. Maar het allerbelangrijkste voor ons is de veiligheid. Wat denkt iemand op het moment dat hij een dak tot aan de rand vol legt met zonnepanelen? Of zonnepanelen doodleuk over de bestaande valbeveiliging aanbrengt.

Bron: Eurosafe Solutions

Er moet jaarlijks onderhoud aan het dak verricht worden, servicemonteurs van de airconditioning en dergelijke installaties moeten veilig op het dak kunnen. Zonnepanelen moeten notabene zelf ook gereinigd kunnen worden! Het reinigen van zonnepanelen levert tenslotte gemiddeld 10% meer rendement op.

Er overlijden gemiddeld 18 mensen per jaar in de bouw. Dit is niet eens een hele beangstigende statistiek, maar wat als het onder uw verantwoordelijkheid gebeurt? Weegt een rij extra zonnepanelen op tegen een mensenleven? Zonnepanelen moeten minimaal 2 meter uit de dakrand geplaatst worden, tenzij er permanente hekwerken aanwezig zijn. Dit is een feit: de Ai-15 en de Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen dicteren namelijk dat een kabelsysteem tussen de 2 en 5,5 meter van de dakrand moet staan. Dit heeft onder meer te maken met het beperken van de maximale valhoogte. Een dergelijk kabelsysteem is nodig op het moment dat er binnen twee meter van de dakrand kort durende werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.

Bron: DIAC Dakadvies

Omdraaien en afscheid nemen

Waarom gebeurt het dan niet? Wie neemt de beslissing om een levensgevaarlijke situatie te creëren? Mag dat überhaupt? Gelukkig zijn de dakdekkersbedrijven die aangesloten zijn bij de NDA van een dergelijk kaliber dat zij gewoon kunnen omdraaien en afscheid van een opdrachtgever kunnen nemen die hen met een dergelijke toestand confronteert. Maar daarmee is de onderliggende oorzaak niet weg. Een kleinere dakdekker, installateur of schoonmaker verdient ook een veilige werkomgeving, zonder punaises en met een brandalarm. Dit is een actueel probleem. Waar wij dagelijks mee geconfronteerd worden. Wettelijk gezien zou het niet eens mogelijk moeten zijn. Dus mij rest alleen de roep om bewustwording: doe het in één keer goed of hoepel je maar op met jouw zonnepanelen!