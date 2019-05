Gasloze Vijverhof torens in Den Haag met pv-panelen

Aan het Leemansplein in Den Haag, in het Central Innovation District (CID), staan de torens ‘Vijverhof’. De woningen maken gebruik van stadswarmte en dankzij de duurzame energieopwekking door pv-panelen op het dak dragen ze bij aan de elektriciteitsbehoefte van de algemene ruimten.

Duurzaam Gebouwd-partner Eneco is betrokken bij de verduurzaming en het gasloos maken van de woontorens. Ten Brinke Slot Projectontwikkeling ontwikkelt in totaal 3 torens aan het Leemansplein in Den Haag. In april 2019 is de nieuwbouw van 481 studentenwoningen opgeleverd, de eerste toren. De realisatie van fase 2, twee andere woongebouwen met ongeveer 155 vrije sector huurappartementen, start medio derde kwartaal 2019.

Drie torens

Alle drie de torens zijn #VanGasLos: Eneco sloot in 2018 al de eerste toren aan met een collectieve aansluiting op haar warmtenet. Ook de tweede en derde toren worden voorzien van een warmteaansluiting en maken geen gebruik meer van fossiele brandstoffen. De tweede bestaat uit 56 appartementen en 2 commerciële ruimtes, terwijl de derde toren 99 appartementen heeft. Alle ruimtes worden voorzien van een individuele afleverset voor ruimteverwarming en warm tapwater.

Ten Brinke en Eneco dagen elkaar uit en gaan in Vijverhof Den Haag samen #VanGasLos' Jos van Schriek, Ten Brinke

Ambitie invullen met pv en stadwarmte

Om de torens naar een EPC van 0,4 te halen zijn diverse oplossingen toegepast, om invulling te geven aan deze ambitie. “Dit soort gebouwen ingrijpend verduurzamen is niet eenvoudig”, laat ontwikkelaar energieprojecten Jochen Schilperoort van Eneco weten. “Ten Brinke past hiervoor een optimale combinatie toe van het toepassen van isoleren, optimaal ontwerpen en slim gebruik maken van installaties, zoals pv-panelen op het dak en onze stadswarmte.

Beeld: KOW Architecten Den Haag