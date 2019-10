Energie Café: ‘Elektrische auto wordt onderdeel van energiesysteem’

De techniek is niet het probleem voor een doorbraak van elektrisch rijden, de maatschappelijke inbedding ervan wel. Dat zei hoogleraar Geert Verbong 23 september in de tweede editie van Solarclarity’s Energie Café, over ‘Electric Mobility’.

olgens Verbong, hoogleraar transitiestudies aan de Universiteit Eindhoven, heeft de elektrische auto de toekomst maar hangt het gebruik ervan door het grote publiek nog voornamelijk op het politieke besluit om de benodigde infrastructuur aan te passen. “Om elektrisch te kunnen rijden moeten laadpunten in de openbare ruimte worden ingepland.” Ook ziet hij culturele belemmeringen. ‘Zolang de auto een statussymbool is, willen mensen hem niet delen.’

Niet één puzzelstukje

Solarclarity houdt één keer in het kwartaal een Energie Café, waar specialisten uit de energiebranche de laatste inzichten op hun vakgebied delen. De link tussen zonnepanelen en elektrische auto’s is duidelijk, zei Solarclarity CEO Peter Desmet. “In een elektrische auto zit ook een batterij, net als de batterij die wij hebben ontwikkeld bij onze zonnepanelen. Op de weg naar duurzaamheid heeft het weinig zin om slechts één puzzelstukje te veranderen; alleen zonnepanelen installeren, alleen auto’s met een stekker rijden. We moeten het hele systeem veranderen.”

Zero Emission bij Renault

Simon Smit, Zero Emission Manager bij Renault, ging daar in mee. Hij verwacht dat de elektrische auto, met zijn oplaadbare accu, onderdeel wordt van het energiesysteem. “Renault werkt met haar vernieuwde Renault Zoé aan ‘carsharing’ en ‘Vehicle2Grid’, de aansluiting van de accu in de auto op het stroomnet”. Naast de productie van benzineauto’s zet de auto-industrie ondertussen in op de ontwikkeling van groene auto’s. Omdat Renault samenwerkt met Nissan en Mitsubishi heeft het concern voldoende schaalgrootte om geld te steken in de ontwikkeling van elektrische auto’s.

Volgende Energie Café

Het volgende Energie Café is op 30 januari volgend jaar en staat in het teken de vraag: we moeten naar 100% hernieuwbare energie, waar liggen de kansen in 2020?