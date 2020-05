Duurzaamheidspakket zorgt voor labelsprong in Hengelo

Mike Pellewever en zijn vriendin Lianne zijn sinds kort de trotse eigenaren van hun eerste woning aan de Johan Buziaustraat in Hengelo. Ze kochten het huis van woningcorporatie Welbions met een bijbehorend duurzaamheidspakket, bestaande uit HR++ glas, zonnepanelen en ventilatievoorzieningen.

Welbions startte in samenwerking met Reimarkt en Ten Hag Makelaars in 2019 met een pilot waarbij voormalige huurwoningen worden verkocht met een duurzaamheidspakket. Deze woningen zijn veelal gebouwd in de jaren 60 en 70 en kunnen dus op energetisch vlak flink wat verbetering gebruiken. Om op een verantwoorde wijze afscheid te nemen van deze woningen, besloot Welbions de handen ineen te slaan. De uitvoering wordt gerealiseerd door duurzaamheidsleverancier Reimarkt en bouwbedrijf Plegt-Vos. Per woning wordt door deze partijen gekeken welke maatregelen nodig zijn om minimaal energielabel B te verkrijgen. Kopers kunnen vervolgens kiezen welke maatregelen het beste bij hen passen en hoe ver ze willen gaan.

“Ik vind duurzaamheid super belangrijk”, vertelt de 22-jarige huiseigenaar die nog midden in de verbouwing zit. “We moeten met z’n allen een steentje bijdragen aan de verbetering van het klimaat en dus moeten meedenken over hoe we moeten omgaan met energie.” Toch moest Mike even slikken toen hij hoorde dat het huis werd verkocht met een duurzaamheidspakket. “Er kwam een bedrag bij de vraagprijs op. Ik wilde sowieso investeren in het verduurzamen van ons huis, maar er waren ook veel andere zaken waar ik geld in wilde steken, zoals een nieuwe keuken.” Achteraf is hij er tevreden mee. “Zonder dit pakket had ik het verduurzamen van onze woning uitgesteld. Nu is het volledig uit handen genomen en dat scheelt een heleboel werk.”

Terugverdienperiode

“We konden nog meer verduurzamen en richting energielabel A gaan, maar voor ons was dit eerst voldoende, ook qua uitgaven”, legt Mike uit. Het stel koos ervoor om te investeren in acht zonnepanelen op het dak en alle ramen te vervangen voor HR++ glas. De kersverse huiseigenaar legt uit dat hij en zijn vriendin verschillende opties kregen voorgeschoteld door Reimarkt. “We kregen te horen welke maatregelen mogelijk waren, wat ze zouden kosten en hoe lang de terugverdienperiode zou zijn. Ik vond het fijn dat we de vrijheid hadden om te kiezen waar wij ons fijn bij voelden.” Dankzij dat gesprek zijn er ook al verduurzamingsplannen voor de toekomst. “Als volgende stap willen we het dak isoleren, maar dat doen we pas als we de zolder als slaapkamer gaan gebruiken.”

De kosten van het duurzaamheidspakket vielen uiteindelijk mee. “De vraagprijs van het huis was gewoon heel gunstig, dus dit kon er nog wel bij.” Of de investering zich terugbetaalt zoals belooft, heeft Mike nog niet kunnen controleren. “We wonen nog niet in het huis, dus wat het ons maandelijks oplevert is nog even afwachten. We zijn heel benieuwd.”

De jonge huiseigenaar is, ondanks de extra kosten, blij dat Welbions het duurzaamheidspakket bij hun woningen aanbiedt. “Zo hoef je als koper niet allerlei dingen uit te zoeken of te regelen. We hebben letterlijk niks gemerkt van de werkzaamheden. Alles was geregeld voordat we de sleutels kregen. Het is heel soepel verlopen.”

En nu is het tijd voor het andere werk: schilderen, behangen, vloeren leggen en die nieuwe keuken komt er ook gewoon. “We hebben ontzettend zin om van ons huis te gaan genieten.”

