The Business Booster: innovatieve energie-oplossingen

Tijdens The Business Booster komen industrie, investeerders, beleidsmakers en startups samen om nieuwe, duurzame, zakelijke kansen te creëren en te activeren. Het event - TBB.Connect! - vindt op 4 en 5 november voor het eerst online plaats.

Voor de allereerste keer wordt The Business Booster, na acht succesvolle fysieke edities, verdeeld over twee middagen gehouden. Zo kan iedereen ook dit jaar gewoon kennismaken met de nieuwste, duurzame innovaties. Daarbij blijft het doel van InnoEnergy hetzelfde: het verbinden van alle relevante partijen om samen met elkaar innovatie en adaptatie van duurzame technologieën te versnellen.

Sprekers en pitches

Onder de verschillende sprekers bevinden zich twee Nobelprijswinnaars: dr. Steven Chu (12th United States Secretary of Energy) en Daniel M. Kammen (lead author for the Intergovernmental Panel on Climate Change). Ook vanuit de industrie komen er sprekers aan bod (o.a. Engie en Schneider Electric) en er wordt ingegaan op maatregelen die, tijdens de coronacrisis, de energietransitie kunnen stimuleren.

Tijdens The Business Booster kun je verder kijken en luisteren naar ruim 120 pitches van direct toepasbare duurzame energie-innovaties. Deze 120 pitches zijn gebundeld per thema, zodat je eenvoudig kunt bepalen wat je wilt volgen.

De thema’s op de eerste dag zijn:

energie-innovaties in de gebouwde omgeving;

industrie-oplossingen;

technologieën voor warmtenetten en elektriciteitsproducenten;

mobiliteit en opslag van elektriciteit.

De pitches op de tweede dag richten zich op hernieuwbare energie (wind, water, zon), waterstof en waste-to-energy.

Meetings met startups

TBB.Connect! biedt de mogelijkheid om online af te spreken met één of meerdere van de honderdvijftig aanwezige startups. Dit kan interessant zijn voor zowel investeerders als eindgebruikers.

Ontmoet bijvoorbeeld Wattsun, ontwikkelaar van draagbare batterijen voor stikstofvrij bouwen of Cloud Energy Optimizer, een andere Nederlandse startup die weersverwachtingen integreert in een slim en lerend gebouwmanagementsysteem.

Verder kun je kennismaken met circulaire modulaire bouwsystemen, thuisbatterijen, geïntegreerde zonneboilers, warmtepompen en nog veel meer oplossingen om de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen.

Vooraf kun je aangeven met wie je graag in contact wilt komen. Dus ben jij op zoek naar nieuwe businessmodellen of concrete oplossingen voor jouw uitdagingen, of zoek je interessante investeringsmogelijkheden, schrijf je dan snel in!