Innovatief systeem voor opwekking en opslag in sociale huurwoningen

Sociale huurwoningen worden in de toekomst misschien uitgerust met een geïntegreerd systeem voor PV-thermische energieopwekking met seizoensgebonden energieopslag. In Helmond bouwen TU-studenten met woningcorporatie Woonbedrijf en bouwbedrijf Hurks een pilotwoning met dit systeem. De pilot wordt ondersteund door Flamco met installatietechnisch advies, systeemcomponenten en dataservice op afstand.

Brainport Smart District moet de slimste wijk ter wereld worden. In dit deel van de Helmondse wijk Brandevoort worden allerlei nieuwe technieken en inzichten toegepast om een duurzame en mooie leef- en werkomgeving te creëren.

Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven (Team CASA) bouwen hier samen met woningcorporatie Woonbedrijf en bouwbedrijf Hurks een woning (CASA 1.0) met baanbrekende technologie die door de studenten is bedacht. Het project ontvangt subsidie vanuit Europa, de provincie Noord-Brabant en het ministerie van EZK.

Doel is om een alternatief voor sociale huurwoningen te bouwen dat ‘Comfortable, Affordable en Sustainable Alternative’ (CASA) is. Bedenker en teammanager Antoine Post: “In deze pilot testen we de juiste dimensionering van bouwkundige en installatietechnische technieken met als doel deze voor toekomstige woningbouw te kunnen opschalen.”

100.000 liter

In de woning met drie appartementen worden verschillende bestaande technieken, veelal gebaseerd op vernieuwende technologieën, samengevoegd. Op installatiegebied komt er een innovatief systeem voor de opwekking én opslag van duurzame energie. Het systeem is opgebouwd uit bestaande componenten die echter op een unieke manier worden geïntegreerd ten behoeve van verwarming, koeling en ventilatie.

Zonne-energie wordt via het PV-thermische dak (PV-panelen met onderliggend buizenstelsel) opgewekt om de woning te verwarmen en van elektriciteit te voorzien. Het opgewarmde water wordt opgeslagen in een enorme tank (100.000 liter) onder de woning. Zo kan er in de winter warmte onttrokken worden om het gebouw energieneutraal te verwarmen en van warm tapwater te voorzien.

“Het water wordt door een warmtepomp opgewarmd tot 75 graden Celsius en blijft door de grote buffer minimaal 30 graden. Mocht de temperatuur toch daaronder komen, dan kunnen we met de warmtepomp bijverwarmen”, zegt Post. Door het surplus aan energie in de zomer ’s winters te gebruiken, worden piekbelastingen van het elektriciteitsnet voorkomen.

Internet of Things

Om ervoor te zorgen dat de installatie optimaal presteert met minimaal onderhoud, vertrouwt Team CASA op advies van Flamco. Bjorn Olthuis, business development manager: “Net als deze enthousiaste studenten timmert Flamco aan de weg om de energietransitie mogelijk te maken. Daarom ondersteunen wij dit project met kennis, producten en de nieuwste mogelijkheden van IoT, smart devices en connectivity. Door de inzet van de juiste installatiecomponenten en metering willen we helpen de installatie blijvend te optimaliseren om een voorbeeld te zijn voor toekomstige sociale woningbouw.”

Naast advies levert Flamco een verscheidenheid aan componenten, zoals een duurzaam Flexcon Premium expansievat, energiebesparende XStream lucht- en vuilafscheiders alsmede buffervaten, mengvaten, flowsensoren en beveiligingen.

Daarnaast levert Flamco ook energiemeters die de thermische prestaties van het systeem (opslag en verbruik) monitoren. De data kan op afstand worden uitgelezen via Flamconnect Remote Service. Daarmee heeft de installateur real time inzicht in en controle over de conditie van het systeem. Zo kan hij proactief op (storings)meldingen reageren en die op afstand verhelpen, nodeloze onderhoudsbezoeken beperken en zelfs storingen voorkomen (preventief onderhoud).

Blijven leren

De oplevering van de woning staat gepland voor begin mei 2021. De twee kleine appartementen van circa 30 m2 zijn nog beschikbaar; het grote appartement op de begane grond (60 m2) betrekt Post zelf, ook om zo uit eerste hand het gebruik te kunnen evalueren. “Wij hebben redelijk vertrouwen in het systeem, want het zijn vertrouwde componenten. We testen in de praktijk wat wij berekend hebben, want de systeemintegratie is nieuw. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we de dimensionering aanpassen. Maar het project is nu al geslaagd, want we hebben er veel van geleerd.”