Buildings as a Grid binnen de energietransitie

Door het energiesysteem van een gebouw als een eigen energienet te beheren, kunnen gebouweigenaren hun faciliteiten transformeren in energiehubs. Powermanagementbedrijf Eaton lanceert hiervoor een uitgebreide portfolio aan hardware, software en services. Zo kunnen gebouweigenaren maximaal voordeel halen uit lokale hernieuwbare energieopwekking.

Met de recente overname van het Zwitserse Green Motion SA, een leider op het gebied van ontwerp en productie van hardware voor laadsystemen en gerelateerde software voor het laden van elektrische voertuigen (EV's), versterkt Eaton haar Buildings as a Grid-aanpak.

Door het energiesysteem van een gebouw te beheren als een eigen energienet, kunnen gebouweigenaren samen met Eaton faciliteiten transformeren in energiehubs die de bestaande elektrische infrastructuur beter beheren en inspelen op toekomstbestendige behoeften.

Wanneer gebouweigenaren echter opteren voor een ad hoc aanpak, waarbij EV-laadstations worden aangesloten op de bestaande infrastructuur, lopen ze risico op energiemanagement-problemen en extra kosten. Zo zijn er kosten gemoeid met het upgraden van het energienet zodra de capaciteit verhoogd moet worden om aan de vraag te kunnen voldoen.

Meer vraag

De vraag naar meer capaciteit zou weleens sneller kunnen komen dan voorzien, gezien de groeiende populariteit van elektrische voertuigen. In 2020 nam de verkoop van EV's in Europa toe met meer dan 140%, en dat ondanks de coronapandemie. Naar verwachting stijgt het aantal EV’s wereldwijd van 8,5 miljoen in 2020 tot 116 miljoen in 2030.

De Buildings as a Grid-aanpak van Eaton vormt het meest uitgebreide en geïntegreerde energietransitie-aanbod voor gebouweigenaren en omvat drie systemen: EV-laden, energiemanagement en energiedistributie. Deze systemen samen stellen gebouweigenaren in staat om de energieprestaties van hun gebouw te monitoren, te optimaliseren en elektrische installaties veilig te beheren. De drie systemen doen het volgende:

EV-laadsysteem

Hardware en software aangesloten op het energienet, die gebruikers van EV-laadstations een uiterst kwalitatief hoge service biedt en het dynamisch laden en tarifering ondersteunt.

Energy Management System

Verbetert de veerkracht van de elektrische infrastructuur in een gebouw en ondersteunt de groeiende vraag naar capaciteit voor een EV-laadsysteem door flexibiliteit te creëren aan de vraagzijde. Dit wordt mogelijk gemaakt door energiemanagementsoftware die energiestromen beheert tussen flexibele elektrische installaties, zoals EV-laders, energieopslagsystemen, omvormers voor zonne-energie en controlecomponenten voor warmtepompen en boilers.

Energiedistributiesysteem

Beheert elektrische energiedistributie en beveiliging.

Monitoring

Gebouweigenaren worden geconfronteerd met een groeiende behoefte aan monitoring en optimalisatie van het energiegebruik naarmate de elektrische lasten stijgen door EV, nieuwe bronnen van lokale opwekking en zelfs energieopslag. De energiemanagementsoftware van Eaton optimaliseert automatisch het beheer van aangesloten installaties volgens verschillende, door de gebruiker gedefinieerde doelstellingen, inclusief het minimaliseren van de energiekosten, verkleinde ecologische voetafdruk en het maximaliseren van energiegebruik uit hernieuwbare energiebronnen.

De combinatie van energieopslag en energiemanagementsoftware biedt verschillende voordelen: deze kunnen worden toegevoegd zonder dure civieltechnische werkzaamheden, die vaak gepaard gaan met het upgraden van het energienet. Gebruikers hebben daarnaast de mogelijkheid om eigen opgewekte hernieuwbare energie tijdens daluren, zoals zonne-energie, op te slaan.

Opgeslagen goedkope energie kan worden gebruikt tijdens dure piekuren, wat geld bespaart en het milieu ten goede komt. Dit omdat zo het zogeheten peak shaving mogelijk wordt, waarbij het energienet wordt ontlast door te voorkomen dat er wordt overgeschakeld op energie uit fossiele brandstoffen met een hoog CO 2 -gehalte (wellicht de enige beschikbare optie wanneer de vraag het grootst is).

Lijm

De energiemanagementsoftware van Eaton kan worden beschouwd als de ‘lijm’ binnen het hele systeem, tussen de energiebronnen, het EV-laden, de energielasten van gebouwen en de energieopslag. Deze software helpt gebouweigenaren de energieprestaties van hun gebouwen te monitoren en hun elektrische installaties veilig te beheren op basis van financiële of zakelijke behoeften en duurzaamheidsdoelstellingen.

Eaton’s overname van het vooruitstrevende Zwitserse EV-laadbedrijf, Green Motion, heeft een reeks ultramoderne EV-laders opgeleverd samen met facturerings- en managementsoftware. Die combinatie biedt gebouweigenaren een breed scala aan mogelijkheden om aan hun specifieke vereisten te voldoen wat betreft EV-laden binnen ecosystemen die Eaton speciaal zal ontwikkelen. Die systemen omvatten beheer van EV-laders, load balancing, de mogelijkheid tot facturerings- en klantenauthenticatie en het genereren van inkomsten.

Voor bedrijven, werkplekken en residentiële projecten (bijvoorbeeld appartementsgebouwen), waar het EV-laden door meerdere gebruikers moet worden gebalanceerd om de energielasten efficiënt te verdelen, is Eaton’s Buildings as a Grid-aanpak pragmatisch, cyberveilig, flexibel en schaalbaar. “De elektrificatie van transport en warmte”, vertelt Ardo Leijen, accountmanager Buildings as a Grid bij Eaton, “zal steeds grotere eisen stellen aan de energienetwerken naarmate de energiebelasting stijgt. Modellen van BloombergNEF tonen aan dat de kosten voor de modernisering van de netwerken met het oog op massale elektrificatie kunnen worden gedrukt, wanneer opgewekte en opgeslagen elektriciteit achter de meter ook kan worden gebruikt om lokale netwerken te ondersteunen. Om dit te laten werken, moeten regeringen en onafhankelijke toezichthouders dringend de uitgebreide en transparante flexibiliteitsmarkten mogelijk maken die nodig zijn om particuliere investeringen te stimuleren”, stelt Leijen tot slot.

Bron tekst en foto's: Eaton