Netcongestie is bepalend voor bouwprojecten

Voor de jaarwisseling werd duidelijk dat ook Den Haag, Groningen en Overijssel volle stroomnetten hebben. Ze worden toegevoegd aan een steeds langere rij aan plekken in Nederland waar sprake is van netcongestie. Hoe is dit te rijmen met de ambities om de woningvoorraad versneld uit te breiden en te verduurzamen?

Een artikel van ABN AMRO met hoofdrolspelers Ivo van der Mark (JaJo) en Daan Schut (Alliander) maakt duidelijk welke oplossingsrichtingen er zijn voor deze actualiteit. Zo schetst Daan dat een nieuwbouwwoning vier keer zoveel elektriciteit gebruikt als een woning op aardgas. Er wordt gebruikgemaakt van onder andere warmtepompen die worden voorzien van duurzame energie opgewekt uit zonnepanelen.

Vertraging

Netcongestie is volgens Ivo bepalend voor bouwprojecten: “Vooral binnenstedelijk lopen we hier tegenaan.” Hij noemt woningbouwprojecten die zijn vertraagd, soms voor een forse periode. Maar ook bij bedrijven zien we dat de problematiek speelt. Zo kan een bedrijf dat het elektrische wagenpark wil uitbreiden of zonnepanelen op het dak wil leggen, aanlopen tegen de realiteit: er is simpelweg geen capaciteit. Dat kan de duurzaamheidsambities van het bedrijf stokken en daardoor een negatieve impact hebben op de klimaatdoelstellingen.”

Verzwarming energienet

Het energienet moet drie tot vier keer zwaarder worden. Daan verwacht dat we zeker nog tot 2023 last houden van congestie, ook al investeren bijvoorbeeld Liander en Tennet honderden miljoenen tot zelfs miljarden euro’s in uitbreiding van het net. “In de tussentijd helpt het als we nieuwbouwplannen lang van te voren kennen. Dat betekent dat we vroegtijdig met elkaar in gesprek moeten over hoe we de plannen inpassen, binnen het toekomstige energiesysteem.”

BalansWijk

In het uitgebreide artikel van ABN AMRO lees je hoe we tóch duurzaam kunnen bouwen met deze kennis in het achterhoofd. Ook ontdek je welke stappen we moeten doorlopen om het energiesysteem te veranderen en lees je meer over het concept ‘BalansWijk’: de ontwikkeling va neen wijk die zo min mogelijk elektriciteit gebruik van het net.”

Bron: ABN AMRO