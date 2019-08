Fiscale voordelen voor milieuvriendelijke technieken

Ondernemers kunnen in 2019 fiscaal voordelig investeren dankzij aftrekposten voor milieuvriendelijke technieken.

Met ingang van 2019 zijn de fiscale regelingen MIA en Vamil aangepast. In de Milieulijst 2019 ligt meer nadruk op het creëren en ondersteunen van circulaire materiaalketens. Als voorwaarde geldt gebruik van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken versie 3.0. Nu deze per 1 juli 2019 in werking is getreden, zijn deze onderdelen van de regeling ook van kracht.

Het budget voor 2019 voor MIA is € 114 miljoen en voor Vamil is € 25 miljoen beschikbaar. Met MIA en Vamil is belastingvoordeel mogelijk voor organisaties die verspilling van grondstoffen tegengaan en zich bezighouden met circulair bouwen, cradle to cradle en upcycling.

Profiteren en afschrijven

Met de MIA profiteer je van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kun je 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een door jezelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op. Het bedrijfsmiddel waarin je in 2019 investeert moet wel op de Milieulijst 2019 (pdf) staan en voldoen aan daarin gestelde eisen.

MIA en Vamil zijn regelingen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De RVO.nl en de Belastingdienst voeren de MIA en Vamil uit. RVO.nl ondersteunt het ministerie bij de samenstelling van de Milieulijst en verzorgt ook de technische controle van de aanvragen. De Belastingdienst beslist over de belastingaangifte en daarmee over de toepassing van MIA\Vamil.

Lees veel meer over deze fiscale regeling op deze pagina van RVO.nl.