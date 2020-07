Investering duurzaam sportcomplex in Kapelle kan uit dankzij TCO

Om een gloednieuw, gasloos sportcomplex met zwembad te realiseren, tast de gemeenteraad van Kapelle eerder en dieper in de buidel dan gepland. Wethouder Jon Herselman wist de voors en tegens de goede kant uit te sturen, waar andere gemeenten in tijden van corona juist geneigd zijn de hand op de knip te houden.

Hoe de Zeeuwse gemeente Kapelle dat voor elkaar krijgt? Het Kenniscentrum Sport & Bewegen doet daarvan op Alles over Sport verslag. Sporthal en zwembad worden in de zomer van 2022 al opgeleverd en daarvoor trok de gemeenteraad van Kapelle onlangs 2,3 miljoen meer uit dan oorspronkelijk begroot. De ambities in Kapelle om ook met duurzaamheid door te stomen, zijn zo groot omdat wethouder Herselman (onder meer portefeuillehouder sport, financiën en vastgoed) zijn huiswerk goed heeft gedaan en durf toonde.

Nieuwe inzichten

Het huidige sportcentrum Groene Woud gaat al ruim veertig jaar mee en is inmiddels sterk verouderd. Dan komt de bekende vraag: opknappen, of afbreken en iets nieuws bouwen? De keuze viel op nieuwbouw, waarvoor in eerste instantie door Synarchis een kostenraming is gemaakt van € 13 miljoen. Maar Herselman koos dit keer voor een andere aanpak te gaan.

Herselman: “Veel gemeenten kijken op de traditionele manier naar de kosten die je nu gaat maken voor het bouwen van een nieuwe sportaccommodatie. We hebben voor gekozen te starten met een marktconsultatie. Dit heeft ons veel nieuwe inzichten gegeven. En heeft ertoe geleid dat we dit keer op een andere manier zijn gaan aanbesteden. Namelijk vanuit de vraag: hoe kunnen we op basis van de jaarlasten over de hele looptijd het beste resultaat behalen? In die jaarlasten hebben we alles meegenomen: De bouw, de exploitatie, de energiekosten, onderhoud. De total cost of ownership (TCO) dus.”

Het nieuwe sportcomplex zal niet meer op het aardgasnet worden aangesloten en dat dankzij de toepassing van 1200 zonnepanelen en warmtepompen.

