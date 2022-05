Energietransitie opschalen naar hoger tempo

Op woensdag 11 mei is de Fokker Terminal in Den Haag het epicentrum voor alle partijen die betrokken zijn bij de energietransitie van de gebouwde omgeving in Nederland. Tijdens het Energy-Up congres van Stroomversnelling komen de transitiemakers van Nederland samen om actuele kennis op te doen, inzichten te delen en gezamenlijk een stap te zetten naar de volgende fase in deze omvangrijke opgave.

Na jaren van investeren in visies en (kennis)ontwikkeling is het tijd om het verduurzamen van de gebouwde omgeving op te schalen naar een hoger tempo. De uitvoering van een opgave van deze omvang leidt in de praktijk ongetwijfeld tot voortschrijdend inzicht en daarmee tot voortdurende bijsturing van plannen en programma’s. Het thema voor deze editie van Energy-Up is dan ook: Werk aan uitvoering.

Programma

In het afwisselende programma worden kansrijke innovaties belicht en schijnbare belemmeringen in de energietransitie ontleed, komt de rol van landelijk beleid in het stimuleren van de transitie aan bod en wordt praktische kennis om zelf mee aan de slag te gaan gedeeld.

09.00 uur: Inloop

10.00 uur: Opening dagvoorzitter Myrthe Meurders

10.05 uur: Keynote Deborah Nas

10.30 uur: Minister Hugo de Jonge - programmatische aanpak energietransitie

11.15 uur: Deelsessies ronde 1 (inhoud)

12.15 uur: Lunch

13.15 uur: De Speld Live - Verfrissende kijk op actualiteiten energietransitie

13.30 uur: Deelsessies ronde 1 (inhoud)

14.30 uur: Actuele ontwikkelingen verduurzamingscoalitie

15.35 uur: Afsluiting Leen van Dijke, voorzitter Stroomversnelling

15.45 uur: Netwerkborrel

17.00 uur: Einde

Energy-Up is kosteloos te bezoeken door de leden van Stroomversnelling, van niet-leden wordt een bijdrage in de kosten van € 85 gevraagd.

