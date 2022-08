Behalen Energielabel C makkelijker dan je denkt

In het kader van de Green Deal moeten gemeenten snel komen met energiebesparende maatregelen voor hun vastgoed. Zo behoren Nederlandse kantoorgebouwen met een oppervlakte van meer dan 100 m2 voor het einde van het jaar over het Energielabel C te beschikken. Ook worden vanaf 2023 fluorescentielichtbronnen verboden. De overstap naar led is onvermijdelijk, maar hoe doe je dat? Wat is de beste keuze voor jouw gemeente? Het programma Green Switch van Signify helpt gemeenten en andere kantooreigenaren om die stap te maken.

“Green Switch is onze doorvertaling van de Europese Green Deal”, vertelt Thomas Leenders van Signify. “En ja, het is meer dan alleen traditionele lampen vervangen door led, maar dat is wel het laaghangend fruit. Ik denk dat je alleen daarmee al heel ver komt en misschien wel tot label C.” Ter illustratie: als alle lichtpunten in Nederlandse overheidsgebouwen worden vervangen door led, wordt op jaarbasis 60 kiloton CO 2 én 25 miljoen euro bespaard.

Laaghangend fruit dus, met grote impact. Nóg interessanter wordt het als de ledverlichting slimme connected verlichting wordt. Met Interact for Office beschikt Signify over slimme verlichting speciaal voor kantoorgebouwen. De voordelen zijn legio. Met de inzichten die de slimme verlichting biedt, kunnen kantoorruimten efficiënter worden benut. Bovendien voelen werknemers zich beter en worden ze productiever met de juiste verlichting.

5 doelen uit Green Deal

Met de Green Switch helpt Signify gemeenten, fabrikanten, ondernemers of telers om direct aan de slag te gaan met een bijdrage aan de Green Deal. “Het is een Europees programma dat bijdraagt aan de vijf belangrijkste doelen uit de Green Deal: de renovatiegolf, duurzame energie, circulaire economie, biodiversiteit en duurzame mobiliteit. De Green Switch is de route die we moeten nastreven en we moeten het met z’n allen doen.”

Leenders realiseert zich dat verduurzaming af en toe ook pijn kan doen, met name in de portemonnee. “Maar de toekomst is nog veel pijnlijker als we nu niets doen. Voor Signify heeft de stap naar CO 2 -neutraliteit ons alleen maar veel goeds opgeleverd, terwijl we toch echt heel veel stappen hebben gezet. Zo zijn we sinds 2020 energieneutraal en voldoen we aan zes van de vijftien Sustainable Development Goals.” Overigens loont het met de huidige energieprijzen om ook op korte termijn al te verduurzamen. Minder verbruik scheelt significant op de rekening.

Leenders zou graag zien dat niet alleen overheidsgebouwen en andere kantoren moeten voldoen aan de eisen die bij label C horen, ook winkels zouden stappen moeten zetten. En huishoudens, hoewel daar meer haken en ogen aan zitten. “Verduurzaming van een standaard doorzonwoning kost al gauw 25.000 euro. Dat is ontzettend veel geld. Ik vind dat er veel gesubsidieerd zou moeten worden.” Dat het zin heeft is wel duidelijk. Want als in alle huishoudens alle lichtpunten door led worden vervangen, wordt jaarlijks 780 kiloton CO 2 bespaard en maar liefst 285 miljoen euro.

1 voor 12

Terug naar de Green Switch. Oude lampen vervangen door led betekent al een enorme stap in de goede richting. “Op veel plekken is led al de standaard, maar we hebben in Nederland ook een enorme voorraad aan oude kantoorgebouwen. Ik vind dat je niet moet wachten tot het oude lampje stuk gaat. Het is 1 voor 12, we kunnen niet meer wachten. En als je dan je armaturen vervangt, voeg er dan meteen een paar slimme sensoren aan toe, zodat het licht uitgaat als er geen beweging is in het kantoor.” Hoewel Energielabel C een harde eis is, waaraan vóór 1 januari 2023 moet zijn voldaan, zou dat wat Leenders betreft niet de belangrijkste beweegreden moeten zijn om te verduurzamen. “Ga nu aan de slag.”

Kennis en oplossingen

Wil je in één inspirerende sessie weten wat led kan doen voor jouw organisatie en voor het welzijn van je medewerkers, én tegelijkertijd werk maken van een flinke energiebesparing? Beleef het zelf in het Lighting Application Centre van Signify op dinsdag 27 september.

