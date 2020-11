Maak jij jouw school gezond en duurzaam?

Duurzaam Gebouwd zoekt een schoolbestuur dat haar vastgoed samen met experts de gezonde school van Nederland wil maken, met de Duurzaam Gebouwd Expeditie Scholen. We voorzien we je van veel verse kennis, waarmee je jouw vastgoed gezond en toekomstbestendig maakt. Pak vandaag nog de handschoen op, want het is tijd om actief te sturen op gezonde leerlingen en personeel.

Van denken naar doen

Waarom zou je eigenlijk aan de slag gaan met verduurzaming? De opgave voor gezonde en duurzame schoolgebouwen is nog nooit zo urgent geweest. Een groot deel van de onderwijsruimten voldoet niet aan de minimumkwaliteit voor gezonde lucht, benadrukt door de huidige gezondheidscrisis. Er ligt een grote renovatie- en verduurzamingsopgave voor maatschappelijk vastgoed en dit is hét moment om in actie te komen.

Wat betekent dit voor jou en wat kost het? Hoe komen schoolbesturen en gemeenten tot overeenstemming in de aanpak en keuze van materiaalgebruik? Hoe zorg je ervoor dat er voldoende gezonde lucht in de lokalen komt en wat betekent dit voor investerings- en exploitatiekosten? Deze en meer vragen beantwoorden we tijdens de Duurzaam Gebouwd Expeditie Scholen.

Duurzaam Gebouwd Expeditie Scholen

Deze nieuwe werkvorm ‘Duurzaam Gebouwd Expeditie Scholen’ is gericht op verbinding. Duurzaam Gebouwd creëerde de Expeditie om complexe verduurzamingsopgaves in te vullen met ambitieuze opdrachtgevers, zoals de gemeente Hattem (kijk hier voor meer informatie over een eerdere expeditie).

De kracht schuilt in het betrekken van een grote diversiteit aan Duurzaam Gebouwd partners met verschillende bloedgroepen die op structurele basis bij elkaar komen. We brengen onder andere bouwers, innovators, installateurs en ontwikkelaars bij elkaar als expeditiepartners, om over jouw opgaves te brainstormen. We zoeken gezamenlijk naar kansen rondom de onderwerpen energietransitie, circulariteit en gezondheid. Tijdens de reis pakt Duurzaam Gebouwd een centrale rol, met als doel om jouw bestuur en de expeditieleden een stap verder te brengen in de ontwikkeling.

De meerwaarde van de expeditie

De expeditieleden adviseren jou bij de nieuwste innovaties in te zetten om jouw school toekomstbestendig te maken. Expeditieleden enthousiasmeren je over de nieuwste ontwikkelingen, innovaties en richtlijnen. Samen met hen ga je aan de slag met gerichte vraagstukken om jouw school gezond en duurzaam te maken.

Deelnemende expeditieleden geloven allen in de kracht van educatie en zullen vanuit intrinsieke motivatie op constructieve wijze uitwisseling van kennis, inzichten en ervaringen tot stand brengen, zonder direct commercieel belang. Een Expeditie bestaat uit vijf fysieke kennisbijeenkomsten op basis van één bepaald thema met vastgestelde vraagstellingen en subthema’s. Duurzaam Gebouwd brengt op deze momenten een vaste kerngroep bij elkaar van 15-20 expeditieleden. Iedere bijeenkomst duurt 3 uur en wordt geleid door een gespreksleider die de groep inspireert ten aanzien van het maandthema.

Meer informatie en meedoen

Lees ook de brochure met meer informatie over de kick-off Expeditie ’t Veen. Wil je meer weten over het opstarten van een expeditie? Neem dan contact op met expeditieleider Jody Andernach.