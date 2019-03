Transitievisie warmte opstellen: de voor- en nadelen per aanpak

Een week geleden publiceerden we een expertpost van Duurzaam Gebouwd-expert Marjet Rutten, die inging op de mogelijkheden en kansen voor het opstellen van een transitievisie warmte. In dit artikel geeft ze een overzicht van voor- en nadelen van de diverse oplossingen en in welke situaties ze goed toepasbaar zijn.

Laten we eerst eens kijken naar de oplossingsrichting ‘Duurzaam Gas’. Wanneer zou je dit als gemeente willen inzetten in je wijk?

Vervolgens zoomen we in op de tweede mogelijkheid: een warmtenet op lage temperatuur (40 á 55 graden Celsius):

Dan zijn er nog hoge temperatuur warmtenetten, waarbij je afhankelijk bent van duurzame bronnen van warmte. Het betreft hier een temperatuur van 80 á 90 graden Celsius.

Last but not least: de all-electric route.

Auteur: Marjet Rutten

Dit artikel kwam tot stand dankzij onder meer: Ivo Opstelten, Gijs Termeer, Jade Oudejans en Coen Bernoster.

