Gasloos bouwen met een terugverdientijd van 1 dag?

Eneco stopt uiterlijk vanaf 2025 met de verkoop van gasketels. Hopelijk is dit dan eindelijk het startsein voor particulieren om te starten met verduurzaming. Het is hoog tijd.

Nu hoor je nog veel negatieve klanken over renoveren: ‘Het is te duur’ of ‘Het is te veel gedoe’, bijvoorbeeld. Huiseigenaren wachten af totdat er een collectieve oplossing verschijnt die ineens duizenden euro’s goedkoper is. Dat terwijl het gasloos maken van je woning binnen 3 jaar kan worden terugverdiend. Ik laat je zien hoe dat kan.

Ik kijk dan naar mijn eigen woning, die ik binnen die korte periode van het gas af heb gehaald. Meteen een nuance: voor woningen gebouwd na 2000 is verduurzaming een fluitje van een cent. In mijn situatie heb ik maandelijkse opbrengsten, in plaats van kosten. Ik neem je mee. In 2018 hebben wij onze bestaande woning, met destijds een gasaansluiting en een openhaard, gekocht. Een gemiddelde vrijstaande woning met vier bewoners https://www.nibud.nl/consumenten/energie-en-water/.

1 m3 gas verbruikt

Inmiddels kan ik met trots melden dat na de aankoop, onze woning nog slechts 1m3 gas heeft verbruikt. Daarna is er alleen maar energie geproduceerd. Je begrijpt: die openhaard is inmiddels verwijderd. Aanvullend hebben wij in 2018 € 26.500 inclusief btw geïnvesteerd [zie afbeelding]. Ik snap dat dit een heel bedrag is. Maar door middel van deze investering is er een luchtwater-warmtepomp geïnstalleerd, pronken er 53 zonnepanelen op het dak en is er een nieuw ventilatiesysteem in de woning aangebracht. Verder moeten we meenemen dat de oude cv ketel en warmterugwin-installatie slecht was. Dus wanneer een andere koper voor gas had gekozen, was er ook een investering van €4000 nodig geweest om deze te vervangen.

Terugkomend op die investering: het is een stevig bedrag. Maar door de investeringen konden we aanspraak maken op de ISDE en een Btw-voordeel, een totaal van € 6.000. Hiermee werd onze netto investering €20.500. Aanvullend hebben wij gebruikgemaakt van een groene financiering, gekoppeld aan de hypotheek. Dit gaf een extra investeringsruimte van € 9000. De overige €11.500 hebben wij (gelukkig) kunnen financieren met de overwaarde van onze vorige woning. Omdat met de gedane maatregelen onze woning uit 2005 inmiddels energieneutraal (EPC=0) is, kon onze hypotheekvertrekker een extra rentekorting geven van 0,2%.

Geen kosten meer, maar opbrengsten

Dan over de waarde van de gedane investering. De taxateur waardeerde de woning na onze verduurzamingsmaatregelen €25.000,- hoger, omdat onze woning energieneutraal is. Hiermee is onze investering in de woning indirect (op lange termijn) eigenlijk na de eerste dag terugverdiend.

Maar goed, ik had het over maandelijkse opbrengsten. Op de eindafrekening van dit jaar stond vermeld dat wij € 30 retour kregen, bovenop het maandvoorschot. Daarnaast hadden we over het jaar heen € 770 vergoeding gekregen voor het thuisladen van onze elektrische lease-auto. Conclusie. EPC=0 bleek in de praktijk Nul op de Meter te zijn, immers wekken we meer dan genoeg op om ook het huishoudelijke energieverbruik te voorzien en de elektrische auto (2200 kwh). Samenvattend. Wij hebben geen energiekosten maar €800 aan opbrengsten per jaar.

Verduurzamen is geld verdienen

Dus wat nou, te duur? Verduurzamen is juist geld verdienen en dat zonder iets te hoeven doen. BV Nederland vindt het belangrijk om in terugverdientijden te denken, dus laat ik dat ook maar even doen voor onze businesscase. We hebben onze investering in 4 jaar en 4 maanden terugverdiend. Op dit moment hebben wij dus gratis stroom, waarbij ik de minimale onderhoudskosten even buiten beschouwing laat. Tot slot hebben wij ons ‘eigen geld’, met een som van €11.500, in 2 jaar en 9 maanden terugverdiend. Om daarna nog jaren van onze zon-inkomsten te genieten.