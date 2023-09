Expertreactie klimaatbeleid: ‘Hybride is alweer achterhaald’

Hoe reageren experts van Duurzaam Gebouwd op het ter sprake gekomen klimaatbeleid tijdens Prinsjesdag 2023? Duurzaam Gebouwd vroeg hoe ze tegenover het gepresenteerde beleid staan. In dit artikel laat Rudy Grevers van Alklima / Mitsubishi Electric zijn bevindingen weten. In het bijzonder richt hij zich op de duurzame keuzes die we moeten maken rondom de energietransitie.

Grevers trapt af: “Regeren is vooruitzien en dat vraagt om toekomstbestendige keuzes en geen kortetermijnpolitiek. Zorg voor een integrale aanpak, met oog voor de samenhang van verschillende technieken. Dit is van groot belang voor het draagvlak. Er wordt in de troonrede specifiek gesproken over de uitdagingen van het elektriciteitsnet. Inwoners merken dat nu al, omdat hun eigen PV-opwek op piekmomenten onder druk komt te staan. Bewoners ervaren hier de negatieve gevolgen van."

Versnellen of stokken

De politieke sturing kan de energietransitie versnellen of stokken. Is de richting duidelijk en klopt de gekozen route (nog) wel? Grevers: “De politiek moet hier sturing aan geven door volwaardige warmtepompen (inclusief tapwater bereiding) voorrang te geven ten opzichte van hybride varianten waarmee dit niet kan. Het overschot van elektra kan hierbij nuttig benut worden om de warmwaterboiler op te laden.”

Expert Rudy Grevers van Alklima / Mitsubishi Electric: "De politiek moet sturing geven door volwaardige warmtepompen (inclusief tapwater bereiding) voorrang te geven, ten opzichte van hybride varianten waarmee dit niet kan."

Tijdig ingrijpen

“Los daarvan maken hoog temperatuur warmtepompen de stap naar All-Electric veel eenvoudiger, zonder ingrijpende aanpassingen. Grijp je als overheid hier niet tijdig op in, dan zijn veel mensen binnen enkele jaren teleurgesteld in de door de overheid gestimuleerde keuzes. Gevolg? Het draagvlak verdwijnt. Vergelijk het maar met de auto-industrie. Hybride is alweer achterhaald. De focus moet op All-Electric.”