Kansen voor kleine warmtenetten

De transformatie van gasgestookte warmteproducerende systemen naar duurzame alternatieven vraagt om innovatieve oplossingen. In de nieuwe, uitdagende Ennatuurlijk Sustainable Heat Challenge zoekt warmtebedrijf Ennatuurlijk samen met Yes!Delft naar teams die het meest duurzame, schaalbare of competitieve hardware-idee pitchen.

Stadsverwarmingsnetwerken zijn bij uitstek geschikt voor de energietransitie naar een aardgasloze maatschappij. In kleine stadsverwarmingsnetwerken is warmte afkomstig van warmtekrachtkoppelingscentrales (WKK), waarbij nu nog aardgas wordt gebruikt om warmte en elektriciteit op te wekken. Dat is efficiënt, want de verbranding van één soort brandstof zorgt voor warmte en stroom. De meeste WKK’s werken op fossiele brandstoffen, maar het is ook mogelijk om hernieuwbare energiebronnen als brandstof te gebruiken. Dat laatste doet Ennatuurlijk steeds meer.

Met de Sustainable Heat Challenge wordt getracht de transformatie van gasgestookte warmteproducerende systemen naar CO 2 -vrije oplossingen te versnellen. Met de challenge hoopt Ennatuurlijk particulieren, start-ups, scale-ups en ondernemingen te vinden die daarbij kunnen helpen.

De winnaars van deze challenge krijgen de kans om samen met Ennatuurlijk hun concept verder uit te werken en in een pilot te testen. Als jij een bedrijf bent dat werkt aan duurzame hardware-oplossingen voor stadsverwarmingsnetwerken, dan is deze uitdaging iets voor jou. Doe ook mee met de Ennatuurlijk Duurzame Warmte Challenge en draag bij aan een duurzamer verwarmingssysteem in Nederland

De uitdaging

De wereldwijde CO 2 -uitstoot kan worden verminderd door duurzamere oplossingen voor warmteproductie. Ennatuurlijk zoekt naar ideeën en oplossingen die de verduurzaming van stadsverwarmingsnetten vergroten. De oplossingen moeten hieraan voldoen:

CO 2 -neutraal;

-neutraal; of goedkoper dan bestaande oplossingen;

een hardware-oplossing (niet: software- of AI-oplossingen);

gemakkelijk te integreren in de huidige infrastructuur en in bestaande technische ruimtes;

betrouwbaar;

gedurende het hele jaar voldoende beschikbaar.

De duurzame hardware-oplossing moet innovatief, schaalbaar en concurrerend zijn met de huidige WKK- of gasketeloplossingen. De oplossing kan een prototype of ‘minimaal levensvatbaar’ (MVP) zijn, maar moet wel klaar zijn voor uitrol.

Voor wie?

De organisatie is op zoek naar Europese startups, scale-ups of andere bedrijven die een duurzame hardware-oplossing voor warmteopwekking hebben en hun oplossing in een lokale wijk willen testen met Ennatuurlijk en partners. Ennatuurlijk waardeert ambitieuze en gemotiveerde teams die zich echt inzetten om dit project tot een succes te maken. Het bedrijf moet bestaan uit minimaal twee medeoprichters en gericht zijn op Nederland, maar een consortium kan deze uitdaging ook aangaan. Vergeet niet dat de kwaliteit van je pitch een grote rol speelt bij de evaluatie. Het kunnen communiceren van je idee of oplossing is erg belangrijk.

Winnen

De teams die het meest duurzame, schaalbare of competitieve hardware-idee pitchen, winnen de uitdaging. Er zijn twee soorten awards:



De big promise award: voor radicale technologieën die nog verder moeten worden ontwikkeld voordat ze commercieel levensvatbaar zijn. Het team dat deze prijs wint, gaat samen met Ennatuurlijk hun idee verder uitwerken.

De ready for tomorrow award: voor technologieën die klaar zijn voor inzet in het veld. Teams die deze prijs winnen gaan een proefproject doen met Ennatuurlijk. Als dit lukt, kan de oplossing worden geïmplementeerd en geschaald naar meer locaties.

Registreren

Ga jij de uitdaging van een duurzamer verwarmingssysteem aan? Meld je nu aan en neem voor meer informatie contact op met Andreea Bota: andreea@yesdelft.nl.