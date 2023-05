Scoren met duurzaamheid in Spaanse voetbalcompetitie

Bedrijven uit de Benelux worden uitgenodigd deel te nemen aan een duurzaamheidschallenge met als doel het verminderen van de milieu-impact en het bevorderen van de duurzaamheid voor alle clubs in de hoogste Spaanse voetbaldivisie LaLiga.

De challenge, georganiseerd door Sports + Vitality, stelt bedrijven in staat hun oplossing(en) te presenteren aan de LaLiga-clubs. De wedstrijd biedt gelegenheid om innovatieve ideeën onder de aandacht te brengen en bij te dragen aan het milieu en tegelijkertijd een positieve impact te hebben in de sportwereld. De challenge richt zich met name op gebieden als energieverbruik, mobiliteit, afvalstromen, waterverbruik en duurzaam (ver)bouwen.

NAC Breda

Inschrijven kan tot uiterlijk 7 juni om 18.00 uur en alle bedrijven in de Benelux met een passie voor duurzaamheid kunnen hieraan meedoen. De aanmeldingsprocedure is eenvoudig en vereist dat deelnemers informatie over hun initiatief verstrekken. Na dit initiële inschrijvingsproces en een selectieprocedure kunnen acht geselecteerde bedrijven hun duurzame oplossing in een hybride evenement presenteren aan de Spaanse clubs. Dat evenement vindt plaats op 26 juni in het Rat Verlegh stadion, de thuisbasis van NAC Breda in Nederland.

Uit de uitgebreide toelichting bij de challenge blijkt dat er wordt gezocht naar oplossingen die voldoen aan de normen van de Europese Unie op het gebied van ecologische duurzaamheid in de sport. Daarbij staan de volgende onderwerpen centraal:

Energieverbruik en mobiliteit

Met name wordt gekeken naar het meten van de CO 2 -voetafdruk en monitoring van het energiebeheer. Met als doel zo optimaal gebruikmaken van energiebronnen en hernieuwbare energiebronnen. Voetbalclubs veroorzaken verder een groot aantal verplaatsingen (ook van de toeschouwers) wat impact heeft op het energieverbruik en de vervuilende emissies. Voor de clubs is het daarom zaak die impact te meten en maatregelen te implementeren om duurzame mobiliteit te realiseren. Het vervoer van toeschouwers naar wedstrijden moet daarom goed worden gepland om een veilig, comfortabel, verantwoord en duurzaam vervoer voor alle mensen te garanderen.

Afvalproductie

De productie van afval bij voetbalclubs is fors, vooral tijdens evenementen, en dus moeten er maatregelen worden genomen om dit te verminderen en vervolgens het afval op de juiste manier te verwerken.

Waterverbruik

Het waterverbruik geeft ook de nodige milieueffecten en kan worden verbeterd. In de eerste plaats is meting en monitoring daarvan nodig om vervolgens adequate maatregelen te kunnen vaststellen.

Duurzame (her)bouw

Duurzame (her)bouw speelt bij alle bovengenoemde milieukwesties en is van bijzonder belang vanwege de forse infrastructuur van clubs. Met duurzame ingrepen en efficiënte, ecologische oplossingen kan op een manier worden gebouw die minder impact oplevert. De duurzame nieuwbouw of renovatie van stadions en trainingsruimtes biedt de grootste kansen voor clubs om hun milieu-impact te verminderen.

Ga voor meer informatie over deze challenge naar de website van Sports + Vitality.





Bron: persbericht

Foto boven: Shutterstock