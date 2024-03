Lees nu ‘Bouwen aan de toekomst van wijken’

De toekomst van wijken staat centraal in het nieuwste e-zine van Duurzaam Gebouwd. Je leest hem gratis in onze kennisbank en opent hem direct via deze link.

Als we een betere toekomst willen creëren, betekent dit anders denken én doen. Het vraagt om lef en het besef dat we moeten innoveren, vernieuwende samenwerkingsvormen aanhouden én ook mogen falen. Daar leren we tenslotte weer van. Duurzaamheid en circulariteit mogen dan op de tong liggen, het vraagt van alle partijen in de keten aanpassingsvermogen.

Vraag en aanbod

Een van de citaten die in de verhalen van dit e-zine opvalt is “De opdrachtgever moet het wel willen”. Als marktpartij kun je duurzaam of circulair werken en investeringen doen om bewijslast te creëren dat jij het goed doet. Maar dan moet er natuurlijk wel voldoende vraag zijn naar je diensten en innovaties. Iedereen kent de klimaatdoelstellingen die we nastreven, maar hoe zorgen we dat vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten?

Experimenteren

Om daaraan bij te dragen hebben we in de uitgave ‘Bouwen aan de toekomst van wijken’ van het Duurzaam Gebouwd e-zine extra aandacht voor iedereen die de overtuiging heeft om dingen anders te doen. Partijen die de markt meer vrijheid geven en laten experimenteren. En organisaties die aangeven dat ze overtuigd zijn van een duurzaam gedachtegoed, die het goede voorbeeld geven.

